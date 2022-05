Venezia: all'Auditorium “Lo Squero” i concerti di “Archipelago”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le magie veneziane, con una sala da concerto il cui fondale è un'immensa vetrata che apre sul Bacino di San Marco, mentre giovani quartetti sono in residence nei silenzi della Fondazione Cini; una città rinascimentale patrimonio Unesco, innervata per cinque giorni da molteplici “trame sonore”; il ritorno dopo due anni di stop della scena musicale contemporanea all'Idroscalo di Milano.



Venezia

Il 27 all'Auditorium “Lo Squero” della Fondazione Cini, che ha come sfondo una vetrata che dà sul Bacino di S. Marco, al via “Archipelago”, il ciclo di quattro concerti ideato dall'impresa culturale creativa Le Dimore del Quartetto, che offre alle giovani formazioni una tappa importante nel loro percorso di crescita attraverso un periodo di residenza e studio alla Fondazione veneziana. Apre il Quartetto Kleio che interpreta lavori di Schubert, Golijov e Brahms. Il pezzo di Golijov si ispira all’opera di Adam Lowe visitabile al Refettorio Palladiano della Fondazione Cini, che reinterpreta Le Nozze di Cana di Veronese in chiave contemporanea.

Mantova

Dall'1 al 5 la 10a edizione del festival “Trame Sonore”, musica da camera in 28 spazi di un centro storico patrimonio Unesco, scegliendo fra 18 percorsi tematici, con centinaia di musicisti tra cui il pianista Lonquich (Artista Residente), in una prospettiva inedita d'incontro tra musica, arte e architettura. Dal percorso Ars Perfecta, dedicato alla musica polifonica cinquecentesca; a ‘Round Midnight, i concerti appunti a ora tarda alla Rotonda di San Lorenzo, seguiti poi dal tradizionale incontro tra il pubblico e gli interpreti. Sorseggiando l'ormai celebre “Elisir della Buonanotte” si raccoglieranno le fila di tutte le Trame seguite durante la giornata vissuta al Festival.

Milano

Dal 27 al 29 al Circolo Magnolia (all'Idroscalo) il 16° Mi Ami, su quattro palchi oltre novanta artisti: una line up variegata che cerca di scattare una fotografia della scena musicale contemporanea. Dal ritorno dello Stato Sociale, che ha scelto il MI AMI per festeggiare il decennale di Turisti della Democrazia; alla band culto della nuova scena punk rock italiana La Sad con Theo, Fiks e Plant; il rap romano di uno dei pilastri del Truceklan Gemello, lo show collaborativo unico di due stream-star come Naska e Simone Panetti; e ancora il leggendario Alan Sorrenti che torna sotto i riflettori dopo vent'anni di assenza