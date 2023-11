Venezia, la bioraffineria fa scuola e scommette sul bio jet per l’aviazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Da raffineria tradizionale - in un contesto che dalla crisi economica del 2008/2009 aveva visto contrarsi alcuni mercati, tra cui quello della raffinazione in Italia e all’estero - a prima bioraffineria in Italia ed Europa. Dieci anni dopo, la conversione dell’impianto Eni di Porto Marghera, Venezia, è una scommessa vinta e un modello da replicare. Lo dirige Giusy Riggio, da gennaio 2023 responsabile responsabile della Bioraffineria di Venezia di Enilive (Eni Sustainable Mobility, la nuova società Eni dedicata alla mobilità sostenibile). Calabrese di origine, laureata in Ingegneria chimica, è arrivata in Veneto dopo una lunga esperienza anche all’estero.

Giusy Riggio Responsabile della Bioraffineria Enilive di Venezia

Che cosa rappresenta oggi l’impianto di Venezia?

Loading...

La bioraffineria di Venezia è trasformazione, “cambiamento”, e i nostri prodotti, ovvero i biocarburanti da materie prime rinnovabili, rappresentano l’energia del futuro già disponibile per la mobilità sostenibile. La bioraffineria di Venezia è la prima al mondo a nascere dalla conversione di una raffineria tradizionale ed è un esempio di sostenibilità economica, sociale e ambientale, oltre che modello di economia circolare.

Parliamo di un cambiamento iniziato 10 anni fa, prima che si parlasse così tanto di green ed energia pulita...

In realtà iniziato molto prima del 2014, data in cui la bioraffineria di Venezia è entrata in produzione. La registrazione del brevetto della tecnologia Ecofining ™ di Eni in co-licensing con la società UOP, risale al 2007, frutto di una ricerca tecnologica avviata molti anni prima. Con la crisi economica del 2008/2009 puntare su processi nuovi per aumentare la competitività dei sistemi tradizionali era l’unica alternativa alla chiusura del sito con le ovvie conseguenze e impatti territoriali. Oggi in Italia e nel mondo il modello di conversione della bioraffineria di Venezia viene riproposto: da Gela, convertita nel 2019, a Chalmette, messa in servizio da poco in Louisiana, con progetti di sviluppo anche in Corea, in Malesia e a Livorno.