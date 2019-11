Venezia la capitale industriale dell’energia pulita da idrogeno

Ma i primi tentativi erano stati condotti anni fa, quando l’Enel acconsentì ad alimentare con l’idrogeno della Versalis la centrale elettrica Andrea Palladio di Marghera-Fusina. Ma di recente l’Enel ha abbandonato quell’esperienza e l’idrogeno torna nelle disponibilità del polo veneziano dell’innovazione.

La bioraffineria Eni

Il cracker all'idrogeno

All’origine di quell’esperienza, e anche della nascita del polo veneziano con la condotta dell’idrogenodotto fra la Versalis e la raffineria dell’Eni c’è proprio una disponibilità costante di materia prima. Si tratta di un impianto particolare, il cracker dell’etilene, che non è un prodotto alimentare bensì il cuore del petrolchimico di Marghera. Da una parte entra il petrolio (virgin naphta), dall’altra parte del colossale cracker esce l’etilene e tutta una gamma di altri composti indispensabili per Marghera e per gli altri poli petrolchimici dell’Alta Italia. Il riassetto delle attività chimiche degli anni scorsi ha liberato una disponibilità di idrogeno che esce dal cracker ma che non ha più destinazione. Ed ecco il segreto attorno a cui nasce il polo sull’elemento naturale più abbondante in natura ma più raro per disponibilità

La stazione di rifornimento

Il Comune e la Città Metropolitana di Venezia con Eni e Toyota vogliono costruire a Marghera la stazione di rifornimento di idrogeno in una delle stazioni di servizio della società situate nel territorio comunale veneziano, che sarà individuata entro il 31 dicembre, mentre Toyota metterà a disposizione una flotta di 10 Mirai che verrà rifornita nell’impianto di rifornimento di Eni.

Ma dove allestire il punto di rifornimento? Difficilmente sarà un’area di servizio tipicamente stradale. Infatti sembra fondamentale la vicinanza alla riva poiché al distributore potrebbero approdare anche i motoscafi all’idrogeno come quello già varato dall’Alilaguna (la linea di servizio pubblico che collega l’aeroporto veneziano Marco Polo di Tessèra con i centri abitati della laguna) e per i vaporini cui pensa l’Avm Actv per le linee urbane di navigazione di Venezia.

«L’idrogeno è una molecola che già usiamo nelle nostre attività — ricorda Giuseppe Ricci, capo dei segmenti raffinazione e mercato dell’Eni — in particolare nel ciclo “bio” della raffinazione, principalmente per rimuovere l’ossigeno dalle cariche vegetali, dagli oli usati di frittura, grassi animali e altri scarti con cui a Marghera produciamo biocarburanti».