Venezia conta i danni, è tregua a Firenze ma deraglia treno in Val Pusteria In arrivo misure di sostegno per l’agricoltura colpita dal maltempo. Ancora 2.300 famiglie senza luce in Alto Adige . Danni dalla tromba d’aria a Grosseto

Mentre a Venezia si aggiorna la conta dei danni dopo la fine dell’emergenza marea e la piena dell’Arno a Firenze è ormai passata, gli effetti residui del maltempo lanciano ancora strascichi soprattutto in Emilia e nelle valli dell’Alto Adige. Nella Val Pusteria ancora isolata, è deragliato a causa di una frana il treno era partito da Fortezza e diretto a Brunico.Non si segnalano feriti ma sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: la strada statale tra San Sigismondo e San Lorenzo. Bloccate anche la Strada del Sole, come anche le strade interpoderali. «Restate a casa, ogni auto in più crea caos», chiede su Facebook ill sindaco di San Lorenzo in Sebato, Martin Ausserdorfer.

Sono ancora in 2300 senza luce in Alto Adige

Cala leggermente il numero di utenze colpite dal blackout in Alto Adige. Sono attualmente - comunica la protezione civile altoatesina - 2.300 gli

altoatesini senza luce. I soccorritori sfruttano la breve tregua di maltempo per rimettere a punto la loro attrezzatura, i loro mezzi e i sistemi

di comunicazione. In serata nuove precipitazioni da sud, che si estenderanno su tutta la provincia di Bolzano.

I problemi restano in Emilia

Certo, proseguono nel Bolognese gli interventi dei Vigili del Fuoco dopo l'ondata di maltempo che ha fatto esondare diversi corsi d'acqua. Nella zona di Budrio, una delle più colpite con oltre 200 persone evacuate per l’esondazione del fiume Idice, sono una ventina gli interventi in corso per la messa in sicurezza di edifici e soccorso di animali. Molte aziende hanno riaperto stamani e sono alle prese con i danni causati dagli allagamenti. «Budrio ha passato una giornata tremenda, che rimarrà nella sua storia e sicuramente nella mia memoria» ha scritto all’alba su Facebook il sindaco della cittadina, Maurizio Mazzanti, ringraziando vigili del fuoco, Protezione Civile regionale, forze dell’ordine e il personale del Comune.

