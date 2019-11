Venezia, Conte: 5mila euro ai privati, 20mila agli esercenti

«Sott’acqua - prosegue Zaia - abbiamo un investimento pari a 5 miliardi di euro, si dice che è quasi ultimato e per metterlo in funzione ci vorranno 80/100 milioni di euro l’anno. Bisogna metterlo in funzione e vedremo se funziona. Abbiamo discusso con tutti i governi per metterlo in funzione: tra l’altro Mose è un modello unico mai stato collaudato dal vivo, le paratie sono sott’acqua e c’è già la corrosione. Per realizzare l’opera ci vogliono risorse pari 400 milioni di euro che non sono ancora state stanziate dal governo. Aspettare ancora fino al 2021 mi sembra tanto, non abbiamo ancora ben definite le motivazioni per cui ci siano ancora dei lavori da fare, quali siano esattamente e se la gestione è ben programmata, è un opera faraonica: sott’acqua ci sono dei grattaceli in cemento armato».

Le grandi navi

«Nel Comitatone decideremo lo spostamento delle navi più grandi, sono 500 durante la stagione estiva, e spero che per aprile sposteremo almeno il passaggio delle 200 più grandi per alleggerire la situazione di San Marco.

Poi bisogna trovare la soluzione definitiva», dice in prospettiva il ministro De Micheli. «La questione delle grandi navi è il problema di Venezia, assieme al funzionamento del Mose: una proposta c’è già, votata all’unaniminità nel Comitatone del 2017, e che è stata totalmente disattesa», ricorda Zaia.