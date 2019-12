Venezia. Contro l’acqua alta il progetto di un’Agenzia L’organismo avrebbe un ruolo anche sul Mose. Le indecisioni di Natale sull’uso delle dighe mobili. Il turismo riparte dopo il crollo di prenotazioni di Jacopo Giliberto

(FOTOGRAMMA)

4' di lettura

L’alta marea in piazza San Marco, con la basilica riflessa su un velo d’acqua agitato dai brividi della bora, era un evento che fino a un mese fa attirava turisti a Venezia. Ora li respinge.

Dal 12 novembre quando — invece di un velo di pochi centimetri in piazza — l’acqua alta ha paralizzato l’intera città con 187 centimetri di altezza sul livello medio mare, sono stati censiti una decina di livelli di marea sopra il metro e una vagonata di disdette dai turisti stranieri e italiani che hanno rinunciato alla prenotazione dopo gli articoli di giornale e i video ad effetto.

Le stime allarmiste parlano di danni complessivi attorno a un miliardo di euro. Ma la fuga di turisti pare rientrata e il Capodanno veneziano si annuncia con in ritorno in questi giorni della consueta folla ingestibile di visitatori. Intanto dopo l’acqua alta di Natale (140 centimetri il 24 dicembre) i veneziani si chiedono: ma il Mose?

Venezia, acqua alta si ferma a 144 centimetri

Un’Agenzia per Venezia

A metà gennaio la convocazione di un Comitatone (cioè il comitato interministeriale per attuare la legge sulla salvaguardia di Venezia) potrebbe esaminare una prima bozza per istituire un’Agenzia per Venezia.

Il nuovo organismo avrebbe più o meno il ruolo che aveva un tempo lo storico Magistrato alle Acque, soppresso pochi anni fa, cioè dovrebbe sovrintendere tutti gli aspetti della salvaguardia, compreso il Mose.

In particolare, l’Agenzia per Venezia deciderà sul funzionamento del Mose in gestione ordinaria, come dovrà avvenire fra due anni quando quando il Consorzio Venezia Nuova consegnerà l’opera al committente (lo Stato).