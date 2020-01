Venezia, un decreto per scacciare le grandi navi da aprile

Per poter spostare così lontano le grandi navi sarebbero necessari alcuni lavori importanti di adeguamento. Bisogna approfondire alcune vie navigabili e il traffico passeggeri va separato del tutto dal traffico industriale: non è bene che navi cariche di sostanze pericolose incrocino navi cariche di vacanzieri. I lavori per adeguare il terminal container potrebbero costare attorno al milione di euro e andrà bandita una gara per poterli eseguire. I tempi interminabili di una gara a evidenza pubblica sono assai più lunghi di quella premura che vorrebbero i politici. In alternativa vi sarebbero alcune banchine libere nel porto industriale.

Sui progetti per spostare le grandi navi ci sono però i dubbi su come sarà regolato il Mose in rapporto con i flussi di navigazione e ci sono le insicurezze sui fondali inadeguati, il cui dragaggio è bloccato dalle incertezze del ministero dell’Ambiente.

Per consentire alle navi da crociera di passare nelle zone della laguna più lontane dal centro storico bisognerebbe approfondire i canali di navigazione; la sabbia e i fanghi dragati però potrebbero essere considerati rifiuti pericolosi e con ogni probabilità qualsiasi destinazione sia assegnata loro rischierebbe un’imputazione per traffico illecito di rifiuti tossici. Quindi per ora l’unica via navigabile aperta è quella ad alta visibilità e altissima indignazione in mezzo al centro storico.

A Venezia intanto torna a mobilitarsi il mondo intellettuale contrario alle navi da crociera e al turismo popolare, di cui sottolinea i danni. Movimenti sociali e ambientalisti si sono riuniti domenica nel sestiere di Castello per organizzare una manifestazione di protesta per fine marzo. Oggetto della contestazione le grandi navi, il Mose, il progetto di potenziare l’aeroporto Marco Polo di Tessèra e diversi altri temi sociali e ambientali.

ALTRI ARTICOLI: