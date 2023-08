Venezia è in pericolo e l’intervento Unesco potrebbe essere decisivo

Celebriamo il fatto che il Mose adesso funziona. Ma le barriere sono state progettate per le acque alte, che sono temporanee e non possono essere la soluzione al cronico innalzamento del livello delle acque. Il rapporto 2021 dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’autorità da cui i governi attingono le informazioni più affidabili, prevede che l’innalzamento dei mari sarà tra 44 e 76 cm sopra il dato, ma sommato alla subsidenza naturale del territorio veneziano, il livello medio relativo dell’acqua nella laguna raggiungerà circa un metro entro il 2100.

A quel punto gran parte della città starà cadendo a pezzi. Infatti edifici che hanno resistito saldamente per secoli crolleranno perché l’acqua, salendo al di sopra delle loro basi di pietra quasi impermeabili, penetrerà nei mattoni sgretolandoli e consumerà i tiranti di ferro. Un osservatore attento può notare già adesso dove sta accadendo.

Dimenticate quindi la provocazione di Carlo Ratti su questo giornale del 17 agosto, in cui propone di lasciare affondare Venezia per poi goderci le visite subacquee dei suoi edifici: la realtà non sarà La Cathédrale engloutie, ma un cimitero di rovine e macerie, un tragico memoriale della nostra incapacità di superare i nostri meschini interessi correnti e di pianificare il futuro.

Infatti, l’Unesco critica aspramente la mancanza di qualsiasi tipo di piano strategico per la città, che si tratti di turismo, o degli effetti del cambiamento climatico o dell’esodo dei veneziani. Ciò non dovrebbe sorprenderci, dato che la responsabilità della città e la sua laguna è divisa tra almeno otto autorità, dal Comune alla Regione, alla Provincia, a vari ministeri romani fino al Consorzio Venezia Nuova, per non parlare dell’influenza di potenti interessi commerciali come l’aeroporto e il porto di Marghera.

Non c’è dubbio che l’Italia abbia gli esperti necessari per elaborare un piano per salvare Venezia, ma manca completamente in Italia la struttura legislativa e amministrativa per farlo. L’Autorità per la Laguna che si sta formando in questi giorni rischia di aggiungersi al caos delle autorità, a meno che non abbia un ruolo chiaramente definito e largamente accettato, finanziamenti a lungo termine, poteri esecutivi anch’essi a lungo termine e una linea diritta al governo centrale.