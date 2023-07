Venezia, alla festa del Redentore giovane sbalzato fuori dalla barca cade in acqua e muore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un ragazzo è morto la notte scorsa a Venezia dopo aver urtato con la sua barca contro una briccola - i pali che segnano le vie navigabili in laguna - ed essere finito in acqua. Assieme a due amiche stava rientrando a casa dooo aver assistito allo spettacolo dei fuochi del Redentore. L’incidente è avvenuto nel canale tra San Giorgio e San Servolo. Le due giovani sono rimaste illlese. I vigili del fuoco, che si trovavano di servizio alla manifestazione, sono arrivati velocemente sul posto, con i sommozzatori:, ma hanno potuto solo recuperare il corpo del ragazzo, rimasto sul fondo.

Sindaco, vicini alla famiglia del giovane

«Voglio esprimere il cordoglio della città di Venezia e mio personale per la scomparsa del giovane 28enne di Cavallino-Treporti in un tragico incidente nautico, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Ci stringiamo tutti alla sua famiglia e agli affetti più cari. Purtroppo è un'altra giovane vita spezzata all'improvviso», ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.