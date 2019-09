Venezia, il giorno di «Martin Eden»: Jack London è un marinaio di Napoli Pietro Marcello ambienta la sua personalissima versione dell’autobiografia dello scrittore californiano in Campania. Usa registri differenti e gioca con i generi, compreso il melò napoletano. Il risultato è un film pieno di poesia con un grande Luca Marinelli di Cristina Battocletti

Luca Marinelli interpreta «Martin Eden», presentato alla Mostra del cinema di Venezia

Jack London sarebbe contento di questa versione cinematografica del suo Martin Eden per la regia di Pietro Marcello, secondo regista italiano in concorso alla Mostra del cinema. Quello di Marcello è un racconto spettinato, anarchico, sperimentale e pieno di poesia, molto coerente con il personaggio del libro, che di fatto è la trasposizione su carta dell’intellettuale americano. Pietro Marcello conferma con questa prova di essere una delle voci più originali del cinema italiano, come si era capito già, nel 2007, con Il passaggio della linea, La bocca del lupo (2009) e Bella e perduta (2017).

Il film del regista casertano, classe 1976, trasferisce la storia del marinaio Martin (Luca Marinelli) dalla California a Napoli «perché è una città aperta e tollerante», ha spiegato. E anche perché il capoluogo partenopeo e la Campania sono amori stabili di Marcello, dai cortometraggi su Carta e Scampia del 2003, a La baracca (2005), documentario su un senzatetto che vive nel centro storico di Napoli, a Bella e perduta, che rimane nel territorio, alla Reggia di Carditello.

Anche ne La bocca del lupo, ambientato a Genova, vincitore del Torino Film Festival, ha mantenuto il fil rouge legato alle città portuali. E con il marinaio Martin Eden si è riallacciato all’epica del mare.

La vita di Martin è di fatica e povertà, ma, salvando da un pestaggio Arturo, giovane della aristocrazia napoletana, cambia. Conosce Elena (che nel libro è Ruth), sorella di Arturo, interpretata da Jessica Cressy, colta e raffinata, che lo spinge a istruirsi.

Martin per amore consuma in maniera febbrile i libri e si trasforma in breve tempo in un intellettuale radicale. Lascia i lavori di fatica per dedicarsi completamente alla letteratura, decidendo di fare lo scrittore e avvicinandosi, anche per contestarli, ai circoli socialisti. Ma, nonostante il grande lavoro sulla scrittura, nessun editore crede in lui e i suoi scritti vengono respinti. Martin tocca il fondo quando perde anche l’amore della bella Elena, succube delle convenzioni della sua classe sociale che la vorrebbero sposata ad un uomo realizzato e sicuramente con idee lontane dal socialismo. Il riscatto da queste umiliazioni sarà amaro.