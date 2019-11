Venezia, l’acqua alta e il Mose quasi finito. Perché le dighe non sono state usate L’opera per difendere Venezia è alle battute finali. Manca solo il “meccanismo” per la messa in moto. Finora è costato 5,3 miliardi. Sarà pronto fra un anno (forse) di Jacopo Giliberto

Acqua alta record a Venezia: raggiunti i 187 centimetri

Il succo in poche righe dopo l’acqua alta di martedì 12 novembre sera, arrivata a quasi 1,9 metri.



Il Mose per salvare Venezia dalle acque alte non è ancora finito. Il Mose è quasi finito, e quel “quasi” che manca è il motorino d’avviamento. Per questo motivo non è stato fatto funzionare. È completa e pronta la parte pesante e colossale di cemento e acciaio; deve essere finito ciò che farà muovere le paratoie per chiudere fuori dalla laguna l’acqua alta. Vanno installati compressori, attuatori, sensori, cablaggi e così via. Finora sono stati spesi 5,3 miliardi (tangenti comprese) su una spesa totale e finale di 5,5 miliardi.

Adesso è in gestione con impianti provvisori e inizio collaudo funzionale e sarà pronto per funzionare fra un annetto, se non ci saranno nuovi ostacoli e nuove legioni di oppositori. La consegna finale — con le firme, le strette di mano, il tappeto rosso, la banda musicale con gli ottoni lucidati e le foto — è prevista fra due anni. Poi ci sarà la manutenzione, che costerà ufficialmente fra gli 80 e i 90 milioni l’anno, ma facilmente costerà almeno un centinaio di milioni l’anno, visto che le cerniere delle paratoie mostrano segni di corrosione prima ancora che il Mose sia in funzione.

Mi dice un veneziano dallo spirito acuto: oggi è il Mose e per poter dividere le acque manca solamente l’accento finale.

La città da difendere

Nel centro storico di Venezia resistono circa 50mila abitanti; contando le isole della laguna (come Murano, Burano, Pellestrina, il Lido e così via), Chioggia, Treporti e altre zone esposte al rischio delle acque alte si tratta di quasi 100mila persone.