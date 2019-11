Venezia: Mose, il caso e la speranza. Ma non c'è un piano B

La legge arriva nel 1973, nell’anno stesso in cui Mattioli muore. Ma nel frattempo il prestito, da veneziano, diventa un'altra cosa: i soldi raccolti si disperdono su altre strade senza che nemmeno si riesca a capire bene cosa sia veramente accaduto.

La vicenda, a metà anni Settanta, è al centro di un libro due giornalisti inglesi del Sundey Times. Il titolo, The death of Venice, riecheggia quello del romanzo di Thomas Mann e del film di Luchino Visconti, del 1971. In Italia è stampato nel 1977 da Garzanti: «Venezia muore. Una cronaca impietosa di ciò che non è stato fatto per salvare la città più bella del mondo».

Recensendo il volume, The Economist nota che il prestito è stato snaturato dai politici senza scrupoli a Roma e dall'apatia politica tra gli stessi veneziani. Conclusione: le conoscenze frutto della ricerca di dieci anni «permetterebbero di salvare Venezia, ma ciò potrebbe anche non accadere».

Le dighe mobili, come ha spiegato Jacopo Giliberto sono oggi “quasi” finite. Il progetto nacque nel 1966. Sono costate oltre 5 miliardi e sono state nel 2014 al centro delle inchieste della magistratura: corruzione, tangenti, arresti.

Ora le barriere vengono azionate in via sperimentale ma mancano i collaudi finali, la cabina di regìa e la procedura di autorizzazione per l'apertura e la chiusura delle dighe. Per il 30 giugno dell'anno prossimo è previsto il termine della realizzazione degli impianti e l'inizio del loro funzionamento.