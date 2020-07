Venezia, il Mose funziona. Ecco come

E poi la sabbia. Le cerniere. E la ruggine. I commenti dei dubbiosi si sono concentrati su questi aspetti.

La sabbia e altri pasticci (superabili)

Secondo alcuni, si stanno già ammalorando le cerniere d’acciaio su cui ruotano i colossali elementi che allineati formano le dighe del Mose.

Altri osservano che sui fianchi delle paratoie verniciate di giallo si formano leggere infiorescenze che paiono ruggine, ma più facilmente sono alghe che sono riuscite a vegetare nonostante le potenti vernici.

La sabbia è quella che si deposita sulle paratoie quando sono a riposo sul fondo del mare, ma anche quella che s’infiltra negli alloggiamenti quando le paratoie sono al lavoro.

Quando dormono sul fondo, i grandi cassoni d’acciaio riposano in alloggiamenti di calcestruzzo sul fondo del mare.

Quando viene compressa aria, galleggiano, escono dagli alloggiamenti e in un mulinare di gorghi si alzano formando una barriera. Quei gorghi della corrente risucchiano negli alloggiamenti la sabbia e i sedimenti; quando è finito il lavoro di difesa e i cassoni sono affondati per tornare a riposo, il loro alloggiamento si è riempito in alcuni punti di sabbia, e le paratoie non riescono a rientrarvi.

Il problema della sabbia non è comune a tutte le 78 paratoie del Mose; è stato rilevato solamente per alcuni elementi a ridosso della spalletta di Punta Sabbioni (un nome che conferma la grande quantità di sabbia) e si era provveduto a rimuovere la sabbia tramite il lavoro di alcuni sub armati con potenti spruzzatori d’acqua.

Non s’è ripetuto altre volta, ma se fosse ricorrente il problema chiederebbe una soluzione definitiva e costosa per impedire l’intrufolarsi dei sedimenti.

Un test, non una passerella

Durante la prova di sollevamento generale Conte e De Micheli con la commissaria straordinaria al Mose Elisabetta Spitz si sono presentati sul Mose in favor di telecamere e con la benedizione di don Alessandro, il reverendo parroco di Treporti in elegante tonaca lunga color ecru, per l’evento di funzionamento dell’intero sistema. Finora il Mose era stato fatto funzionare solamente per singole sezioni, mai tutto insieme.