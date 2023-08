Marea alta a Venezia: picco di 95 centimetri alla Punta della Salute

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha toccato 95 centimetri alla Punta della Salute, alle ore 10.30 del 28 agosto, il picco di alta marea previsto nella laguna di Venezia. Si tratta di una quota che non prevede l’innalzamento del Mose, ma bagna le zone basse della città, in particolare piazza San Marco, dove l’acqua alta inizia a essere percepibile quando l’altezza della marea è superiore a 82 centimetri. Se la quota di marea sale fino a 105 centimetri, inizia ad allagarsi anche l’area del Ponte di Rialto, mentre sono necessari 135 centimetri di marea perché l’acqua lambisca il livello di calpestio nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria. Altre aree della città sono anche più alte.

Eventi mareali anomali

Quello del 28 agosto è il primo di una serie di eventi mareali abbastanza anomali per la stagione, tutti intorno o oltre il metro, previsti fino al 31 agosto e legati al passaggio dell’anticiclone sull’Italia. Il transito della depressione - sottolinea il tavolo tecnico per le previsioni della marea che si è riunito il 27 agosto - comporta una brusca diminuzione della pressione atmosferica e l’innesco di venti di Scirocco in Adriatico, generando condizioni favorevoli all’innalzamento del livello del mare in Adriatico Settentrionale. Si tratta di una situazione comunque incerta, legata alle temperature elevate e all’umidità dell’aria, che possono rafforzare il ciclone. Le previsioni del tavolo tecnico vedono un picco di marea di 100-115 cm alle ore 20.30 del 28 agosto che diventano 95-110 cm il 29 agosto alle ore 10.30 e alle ore 21.30. Il sollevamento delle barriere del sistema Mose è azionato con una probabilità di previsione di alta marea superiore a 130 centimetri.

Dal primo maggio, terminata la cosiddetta “stagione mareale”, è stato sospeso il servizio di posa passerelle in caso di alta marea. Il servizio riprenderà, come di consueto, il 15 settembre 2023.