Venezia, primo bilancio del festival: vince Joker L'interpretazione da Oscar di Phoenix, il De Filippo contemporaneo di Martone, il bel «J'accuse» di Polanski. Ma alla Giuria potrebbe piacere lo psichedelico film di Larraín di Cristina Battocletti

Chissà se - dopo “Roma”, “La forma dell’acqua”, “La la land”, “Gravity” - anche quest’anno a Venezia riuscirà la magia di spianare la strada verso gli Oscar a qualche candidato.

Sicuramente il trucco potrebbe funzionare per “Joker” di Todd Phillips grazie a Joaquin Phoenix, che ha dimostrato di saper giocare il dolore su infinite tonalità e tutte maledettamente vere, dal ragazzo allo sbando cooptato da Scientology in “The master” (2012) di Paul Thomas Anderson all’alienazione postumana di “Lei” (2013) di Spike Jonze.

Phoenix ha iniettato nel più celebre clown psicopatico dei fumetti, troppe volte maschera frusta in versioni di serie b, la sofferenza pura di Arthur Fleck, stand-up comedian per aspirazione, pagliaccio on demand nella realtà, buono per segnalare i saldi di un negozio in fallimento, o a far ridere i bimbi malati all’ospedale. Il film di Phillips racconta una storia di emarginazione più che plausibile, aggravata dall’assenza di paracadute sociali. E Gotham city, la città di Batman, è trasformata nello specchio di una delle tante piazze, da Atene a Parigi, in cui in questi anni si è riversata la tensione con cassonetti bruciati e risse con la polizia.

Il fuoco c’è anche in “Ema” di Pablo Larraín, acceso da un lanciafiamme azionato da una ragazza biondo cenere, Ema (Mariana Di Girolamo), artefice di complicate architetture emotive. Un bambino adottato e poi restituito, una coppia che si tortura, una compagnia di ballo d’avanguardia, sono le tesserine di un puzzle che potrebbe molto piacere alla presidente di Giuria, Lucrecia Martel. “Ema” è un film solo apparentemente sconnesso e disassato, perché sottesa vi è una struttura composita, che batte al ritmo psichedelico del reggaeton e dei bassi esasperati, su cui si muovono a scatti un gruppo di ragazzi di Valparaíso. Diversi spettatori, fiaccati da pletore di orge e rapporti sessuali, hanno abbandonato la presa. Ma solo alla fine si capisce che il film ha una sua coerenza, un linguaggio tutt’altro che irrazionale. Larrain è un grande narratore per immagini e lo ha dimostrato toccando tutti i generi, dall’hollywodiano “Jackie” (2016) all’iperlatinoamericano “Post mortem” (2010), dal biografico “Neruda” (2016) allo scabroso ai limiti della sopportabilità “El club” (2015). Ma in Ema non c’è l’urgenza di Toni Manero (2008), la disperazione è fredda, cerebrale. Però le sue atmosfere sono vicine a quelle della presidente argentina.

Un’altra pellicola che potrebbe finire nel palmares è “La candidata ideale” di Haifaa al-Mansour, prima regista donna dell’Arabia Saudita. Probabilmente questo primato è stato determinante per instradare la pellicola nel concorso, perché il film ha una natura un po’ semplicistica e televisiva. Ma ha la grazia e lo humor dei perdenti, su cui si poggia una giovane dottoressa, Maryam (Mila Al Zahrani), per contrastare la misoginia dei suoi pazienti e che la spingerà ad accettare una candidatura alle elezioni municipali.