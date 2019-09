Venezia punta sulla mobilità all’idrogeno In occasione dei numerosi eventi della “Japan Week” nel capoluogo veneto, si e' evidenziata una ripresa dei rapporti economici e delle collaborazioni bilaterali con il Giappone dal nostro inviato Stefano Carrer

VENEZIA - La Japan Week promossa a Venezia dalla Fondazione Italia-Giappone è stata l’occasione per evidenziare una ripresa dei rapporti economici e delle collaborazioni bilaterali ed è culminata nella firma di accordi tra Eni, Toyota, Comune e Città Metropolitana finalizzati a posizionare Venezia come area di avanguardia nella sperimentazione della mobilità a idrogeno.

Mobilità all’idrogeno

Le intese prevedono che Eni renda operativa una stazione di rifornimento di idrogeno in una delle stazioni di servizio della società nel territorio veneziano, mentre Toyota metterà a disposizione una flotta di 10 vetture a idrogeno Mirai.

«Vogliamo dimostrare che l’attenzione all'ambiente, non deve essere percepita come un costo per la collettività, ma diventa volano per l'economia circolare. Un esempio per l'Italia e l'Europa che nasce nel cuore produttivo ed industriale di Porto Marghera. Con Eni e Toyota implementiamo una partnership pubblico-privata che punta alla ricerca ed innovazione a ricaduta produttiva», ha detto il sindaco Luigi Brugnaro. In prospettiva, la mobilita' a idrogeno dovrebbe estendersi anche alle imbarcazioni. Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni, ha sottolineato che il gruppo punta a una sempre maggiore diversificazione e che sta investendo anche nelle tecnologie per la produzione di idrogeno da rifiuti. Con Toyota, ENI ha gia' raggiunto una intesa per realizzare una stazione di servizio nell'area milanese, ora in attesa delle autorizzazioni burocratiche. La firma dei due accordi ( tra Città Metropolitana di Venezia e Eni, per la creazione di una «Piattaforma Idrogeno» a Marghera e Città Metropolitana di Venezia, Eni e Toyota eper l'installazione di una «Stazione di rifornimento a idrogeno) è avvenuta al municipio di Mestre, è stata accompagnata da un seminario sulla “Rivoluzione dell'Idrogeno” al quale ha partecipato anche Nobutaka Takeo, direttore generale dell'Ufficio NEDO (New Energy Development Organization) in Europa: Takeo ha evidenziato che il governo nipponico è in prima fila nel promuovere l'idrogeno, ma che per un decollo della “civiltà dell’idrogeno” sono necessari sia un continuo miglioramento delle tecnologie sia collaborazioni interazioni che contribuiscano a ridurre i costi, realizzare una produzione di massa e arrivare a integrazioni con il sistema dell'energia nel suo complesso. La strada è lunga, specialmente in Italia dove oggi funziona solo una stazione (mobile) a Bolzano.

Forum «Il Giappone in Veneto»

“In un momento in cui l’economia europea dà chiari segnali di rallentamento, è ancora più importante puntare a sviluppare business su altri mercati, specialmente quelli che appaiono più promettenti”, ha affermato il presidente di Confindustria Veneto, Mattei Zoppas, in occasione dell'incontro tra imprenditori italiani e giapponesi , con la presenza di molti rappresentanti istituzionali, svoltosi a Ca' Vendramin Calergi (“Il Giappone in Veneto: Cooperazione e investimenti”). Zoppas ha citato le accresciute opportunità legate all'entrate in vigore, lo scorso primo febbraio, dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Giappone. I dati relativi al nostro export sono incoraggianti, specialmente in alcuni settori che hanno visto l'abbattimento dei precedenti dazi. Nel periodo febbraio-luglio, ad esempio, l'export in Giappone dei nostri vini e' aumentato del 17,9%, con punte di oltre il 22% per i vini spumanti. “Si puo' fare di piu' per contrastare una concorrenza anch'essa forte”, ha affermato l'ambasciatore a Tokyo Giorgio Starace, annunciando una nuova iniziativa promozionale con modalita' innovative (compresa una presenza sui social media) che si propone di diffondere tra i giapponesi l'abitudine all'aperitivo italiano. Civi e vini italiani saranno oggetto di una speciale promozione in occasione dei Campionati Mondiali di Rugby che il Giappone sta per ospitare. Per il settore agro-alimentare e moda, Confindustria e Ice hanno organizzato una missione per piccole e medie imprese a Tokyo e Osaka dal 10 al 14 novembre (adesioni aperte fino al 13 settembre), appena prima dell'assembea precaria dell'Italy-Japan Business Group, cui seguita' un road show di Invitalia a Tokyo, Osaka e Nagoya.