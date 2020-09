Venezia, ritratti di donne forti in gara per il Leone d’oro Nicchiarelli e Žbanić potrebbero puntare al palmares. Si ride con «The duke» e «Mandiboules» di Cristina Battocletti

L’Eleanor Marx, figlia del padre del Capitale e protagonista del film di Susanna Nicchiarelli, nasconde sotto le stoffe ottocentesche le ceneri ribelli di Nico, 1988, la pellicola dedicata alla cantante tedesca Christa Päffgen, con cui la regista romana aveva vinto a Venezia il premio Orizzonti nel 2017. Nicchiarelli rischia un posto nel palmares anche quest’anno, perché la femminista, paladina dei diritti dei lavoratori, nemica dello sfruttamento minorile, si staglia senza orpelli eroici o enfatici e potrebbe piacere molto alla presidente della giuria, Cate Blanchett.

La forza del film, al netto dell’ottima interpretazione di Romola Garai, sta nella genuinità del ritratto: una donna imprigionata nella ragnatela della Storia, della famiglia, dei legami sentimentali, che si trasforma, come spesso accade, nella prima vittima del maschilismo contro cui combatte. Miss Marx, nelle sale dal 17 settembre, inizia con il funerale di Karl e l’affrancamento di Eleanor dal giogo del padre, che le imponeva di aiutare in casa, impedendole di studiare, per sottoporsi alla schiavitù dell’egoismo del compagno, l’antropologo socialista Edward Aveling (Patrick Kennedy). Il film, in costume, si permette delle digressioni rock, nel senso musicale e filmico, intrecciando il biopic a una forma spuria di autoconfessione contemporanea, stile social. Un neo è quello di aver banalizzato la figura Friedrich Engels, ma il film vibra come un monito a non abbassare la guardia verso la tuttora incompiuta parità di genere.

Sulla scia femminile, un’altra figura rimarcabile è quella di Jasna Đuričić - protagonista di Quo vadis, Aida? di Jasmila Žbanić - attrice possibile candidata alla coppa Volpi. La regista sarajevese, già Orso d’oro a Berlino nel 2006 con Il segreto di Esma, ha portato sul grande schermo uno dei più grandi crimini europei del Dopoguerra, la strage di Srebrenica, consumatasi tra l’11 e 22 luglio 1995, quando furono uccisi 8.372 bosgnacchi maschi, civili e militari, da parte dell’esercito serbo. Aida è una traduttrice dell’Onu che umanamente antepone alla salvezza del suo popolo quella della sua famiglia. Un film aderente, pur nella fiction, alla dura cronaca e che arriva come un pugno nello stomaco alle nostre coscienze sporche.

In questo primo assaggio, la Mostra ha voluto far posto a un’altra regista (brava Venezia, ce ne saranno altre), Nicole Garcia, in concorso con Amants. Si tratta di una specie di noir, basato sulla vicenda piuttosto strampalata di due fidanzati, Lisa (la sottilissima e sensuale Nynphomaniac, Stacy Martin) e Simon (Pierre Niney, il bravo Yves Saint Laurent di Jalil Lespert) che si ritrovano per caso, dopo un brutto fatto di sangue, a distanza di anni in un villaggio turistico esotico. Le loro vite sono molto cambiate, ma l’attrazione ancora viva: questioni di soldi e classe sociale sono gli ingredienti di un plot che di buono ha della suspense, ma è condannato dagli stereotipi.

Dimenticabile anche The disciple di Chaitanya Tamhane, due ore di vocalizzi di un musicista indiano, pure senza talento. Voce fuori campo, sembra un saggio di un allievo a fine corso. All’opposto, l’adorabile The Duke di Roger Michell sul furto di un Goya da parte di un Robin Hood della periferia inglese. Ottimamente confezionato, british style e basti solo il nome dei protagonisti per correre in sala: Helen Mirren e Jim Broadbent.