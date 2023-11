Venezia sperimenta il contributo d’accesso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«È una sperimentazione che nel mondo non è mai stata fatta. La città è complessa e fragile, ma è viva, e abbiamo l’obbligo di prendere dei provvedimenti perché nel centro storico, in certi momenti dell’anno, c’è un affollamento che dobbiamo alleggerire. Voglio ribadire che è una sperimentazione, che ci costerà più di quanto incasseremo, per valutare la prenotabilità della città, che non sarà mai chiusa». Parola di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che - dopo anni di annunci - apre l’era del contributo d’accesso per Venezia.

Saranno in tutto 29 le giornate del 2024 in cui sarà sperimentato il contributo a carico dei turisti giornalieri, ossia i residenti fuori dal Veneto: dal 25 al 30 aprile; dal primo al 5 maggio, quindi tutti i restanti weekend (sabato e domenica) fino al 13-14 luglio, con esclusione del fine settimana della Festa della Repubblica (1-2 giugno). Il contributo di accesso sarà obbligatorio dalle 8.30 alle 16, e costerà 5 euro.

Brugnaro non ha nascosto le difficoltà: «Ci saranno sicuramente dei problemi, nessuno lo ha mai fatto nel mondo, e abbiamo l’umiltà di pensare che possiamo provarci e eventualmente correggerci». I visitatori giornalieri, una volta pagato il contributo anche tramite app dedicata, otterranno un QR code «che sarà controllato a campione in varchi che saranno disposti in alcuni accessi al centro storico». Saranno otto in tutto, e «potranno avere doppio accesso, per distinguere tra residenti e non residenti», ha concluso Brugnaro.

Le regole

Sul sito del Comune si trovano tutte le indicazioni. La delibera di Giunta Comunale del 23 novembre 2023 stabilisce il calendario 2024 relativo alla disciplina del contributo d’accesso. Il contributo sarà applicato solo alla Città antica e non alle isole minori tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia. Il Contributo non è dovuto per chi transita a Piazzale Roma, Tronchetto o Stazione Marittima, senza accedere alla Città antica.

La riscossione

La riscossione avverrà direttamente dal Comune di Venezia, soprattutto attraverso una web-app. Il “cuore del sistema” sarà la piattaforma multicanale e multilingua, realizzata da Venis Spa, raggiungibile all’indirizzo http://cda.ve.it accedendo alla quale si potrà ottenere il titolo (QR code) da esibire in caso di controlli. Il titolo attesta il pagamento del contributo o la condizione di esclusione/esenzione e andrà sempre conservato con sé.