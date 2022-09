Venezia, le tendenze make up delle dive fra occhi felini, labbra lucenti e acconciature preziose

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tocca il traguardo dei 90 anni il Festival di Venezia, ma non li dimostra perché nel tempo si è sempre rinnovato in modo sapiente. La 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che terminerà il 10 settembre, ha visto come di routine l'arrivo di grandi star. Dall'estero: Catherine Deneuve, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, la raffinata Cate Blanchett, il trasgressivo Timothée Chalamet , Tilda Swinton, Ana de Armas, la nouvelle Marilyn, Penelope Cruz, Harry Styles, Olivia Wilde e Florence Pugh, solo per citarne alcuni. Ma non sono mancate la star “nostrane”: Anna Foglietta, madrina del Festival due anni fa, Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea, Matilde Gioli, Monica Bellucci, Silvio Orlando, Elodie, al suo esordio cinematografico e i cinque registi italiani in concorrenza per il Leone d'Oro: Gianni Amelio, Emanuele Crialese, Susanna Nicchiarelli, Luca Guadagnino e Andrea Pallaoro.

Julianne Moore (ANSA/ETTORE FERRARI)

Madrina del festival è Rocío Muñoz Morales, Alberto Barbera è il direttore mentre il presidente di giuria è la folgorante Julianne Moore. Largo spazio quindi alla programmazione dei film, agli abiti da sogno e ai beauty look delle star, da sempre protagonisti del red carpet.

Per il servizio di make up, Armani Beauty rinnova, per il quinto anno, il suo ruolo di sponsor ufficiale per truccare le celebs. E a proposito di red carpet, il make up scelto dalle star è stato sofisticato, ma con un twist di aggressività dato da cat eye intensi e grafici. Uno sguardo bold che si contrappone a morbide labbra nude, che invitano al bacio, ma anche a rossetti fiammanti e provocanti. Stesso fil rouge per l'hairdo, acconciature stilose, dove l'effetto wet e lo chignon d'ordinanza hanno dominato, impreziositi da accessori couture.

Irina Shayk (ANSA/ETTORE FERRARI)

Sguardo felino abbinato a gloss morbidi, ma anche a rossetti accesi

L'eye liner è il trucco preferito di molte star, perfetto per esaltare lo sguardo, ha messo in risalto gli occhi di dive storiche e continua a farlo con le attuali. Anche quest'anno sul red carpet ha fatto la parte del leone. Lo abbiamo visto incorniciare le iridi chiare di Irina Shayk, un eyeliner grafico, nero in versione XXL, che quasi sfiora la fine delle sopracciglia. Super black anche quello di Mariacarla Boscono, un cat eye meno grafico, più sfumato grazie a un prodotto in polvere. La magnetica Isabelle Huppert ha scelto un eyeliner grafico che disegna l’occhio in stile Cleopatra; eyeliner deciso anche per Chiara Carcano, con un tratto nero, preciso e con sfumature di un marrone intenso, realizzato dal make up artist Luca Cianciolo per Clinique. Veronica Ferraro, invece, ha deciso di bordare interamente l'occhio di nero, con una virgola ben allungata verso l'esterno.

Penelope Cruz (ANSA/ETTORE FERRARI)

A esaltare maggiormente il cat eye, labbra cremose e nude che sprigionano luce e invitano al bacio, come quelle scelte da Stella Maxwell, da Greta Ferro e Cate Blanchett, morbide labbra nude realizzate dal team Armani Beauty, da Rocío Muñoz Morales, iper luminose, nei toni del rosa antico. Emma Chamberlain, invece, sceglie una sfumatura a metà tra il rosa e il beige, flawless, grazie a una tessitura vellutata che dona un effetto repulp. Penelope Cruz ha sfoggiato labbra rosate in pendant con l'abito nero impreziosito da ramage rosa. Anche altre divine hanno scelto il make up in nuance con l'outfit, vedi Morena Gentile, sfumature bluette che riprendono i toni dell'abito, Hofit Golan e Frida Aasen, un make up luminoso con leggerissimi scintillii che richiamano l’outfit sparkling. Dicevamo rossetti rossi fiammanti che esaltano la sensualità e la passione. Le abbiamo intercettate su Carolina Crescentini, su una radiosa Francesca Chillemi, un rossetto intenso e setoso, make up curato da Givenchy, su Francesca Valenti e Anna Foglietta, labbra fiammanti in primo piano, su Matilde Gioli, labbra rosso fuoco ultra cremose ed Elodie, esplosive labbra burgundy.