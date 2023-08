Venezia: da “The Killer” all’ultimo film di William Friedkin, ecco i 10 titoli più attesi

Mostra del Cinema di Venezia: i magnifici 10 Photogallery10 foto Visualizza

Hors saison di Stéphane Brizé

Non è sotto la luce dei riflettori come altri dei nomi qui presenti, ma Stéphane Brizé è uno dei giganti del cinema europeo contemporaneo e l'ha dimostrato perfettamente con film come “In guerra” e “Un altro mondo”. Conclusa la sua “trilogia del lavoro”, punta sulla storia di un uomo e una donna che si sono innamorati diverso tempo fa e hanno poi deciso di separarsi. Potrebbe essere uno dei titoli più toccanti della Mostra e noi non vediamo l'ora di ammirarlo.

Priscilla di Sofia Coppola

Tredici anni dopo il Leone d'oro vinto con “Somewhere”, Sofia Coppola torna al Lido di Venezia con un film incentrato su Priscilla Presley. Con il genere biografico la regista americana ha dato il meglio di sé con il bellissimo “Marie Antoinette” e anche in questo caso siamo pronti a una pellicola che si preannuncia sorprendente e anticonvenzionale.

Ferrari di Michael Mann

Un altro dei film biografici in competizione è incentrato su Enzo Ferrari, che avrà il volto di uno degli attori più in forma del momento, Adam Driver. Oltre all'interprete americano, però, questo lungometraggio è fortemente atteso per il nome del regista che l'ha diretto. Michael Mann, uno dei maestri assoluti del cinema d'azione, è tornato dietro la macchina da presa otto anni dopo il sottovalutato e potentissimo “Blackhat” e siamo pronti a scommettere che questo nuovo lungometraggio non lascerà indifferenti.

Evil Does Not Exist di Ryusuke Hamaguchi

Due anni fa il regista giapponese ha scosso il Festival di Cannes con “Drive My Car”, film tratto da un racconto di Murakami e in assoluto una delle visioni più importanti e profonde degli ultimi anni. Con queste premesse non può che essere altissimo il desiderio di vedere il suo nuovo lavoro “Evil Does Not Exist”, che si prospetta come un dramma capace di parlare di tanti argomenti importanti, dai rapporti umani nel Giappone contemporaneo all'ecologia. Potrebbe essere uno dei massimi favoriti per la conquista del Leone d'oro.

Poor Things di Yorgos Lanthimos

Cinque anni dopo “La favorita”, il regista greco Yorgos Lanthimos torna a dirigere un lungometraggio e rientra nuovamente in concorso alla Mostra di Venezia con quello che si preannuncia essere un racconto vittoriano su amore e scoperte scientifiche. Una donna viene riportata in vita in quella che sembra essere una sorta di rielaborazione di Frankenstein al femminile. La protagonista è Emma Stone, ma nel cast troviamo anche Mark Ruffalo e Willem Dafoe.