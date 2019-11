Venezia, torna l’incubo 2010. Ancora emergenza giovedì e venerdì Per i cittadini l’invito è a mettere in atto ogni forma di autotutela, e non vale solo per i veneziani. In difficoltà sono anche Chioggia, Caorle, la costa veneziana con Jesolo di Barbara Ganz

Acqua alta record a Venezia: raggiunti i 187 centimetri

L’emergenza non è finita. Per i cittadini l’invito è a mettere in atto ogni forma di autotutela, e non vale solo per i veneziani. In difficoltà sono anche Chioggia, Caorle, la costa veneziana con Jesolo dove «La Pineta è completamente devastata e alcuni stabilimenti sono letteralmente spariti», ha detto il presidente di Federconsorzi, Renato Cattai, lui stesso rimasto vittima dell’eccezionale mareggiata, con lo scantinato del suo hotel finito completamente sott’acqua, così come molti alberghi frontemare.

«Ci preoccupa lo scenario delle prossime ore: in montagna sono attese due tornate di nevicate, fino a 120 centimetri. Se si combinassero la neve sciolta dal clima caldo e lo scirocco potrebbero ripetersi le condizioni dell’alluvione 2010, quando il mare non riceveva più l’acqua dei fiumi », ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella sede della Protezione civile di Marghera. Allora erano stati colpiti 236 comuni .

La prova generale

Il disastro era comunque annunciato, tanto che la sala operativa era stata allesitita fin dal pomeriggio del 12 novembre.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ricorda che già un anno fa, con la tempesta Vaia, «avevamo sfiorato il disastro, quasi una prova generale. Allora però il vento era arrovato quando l’acqua aveva già iniziato a calare; questa volta abbiamo raggiunto 31 centimetri in più: quello che basta a fare la differenza, perché si superano le barriere di difesa dei negozi, delle case, degli uffici».

Quello che accadrà ora «avrà gli occhi del mondo addosso, perché Venezia non è solo bellissima, è unica». In conferenza stampa anche il patriarca Francesco Moraglia: anche per lui le prime parole sono per la vittima della notte di “acqua granda”, un uomo di 68 anni morto folgorato. «Non avevo mai visto nulla del genere. Bisogna far capire che intervenire su questa realtà richiede dei tempi e dei costi che le altre città nemmeno conoscono». La cripta della Basilica di San Marco è stata allagata da 120 centimetri di acqua, con danni alle tombe dei patriarchi.