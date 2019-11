Venezia, torna la paura: il sindaco chiude piazza San Marco

Il Cdm stanzia 20 milioni per l’emergenza

Giovedì pomeriggio il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla dichiarazione dello stato d'emergenza per le aree del Veneto colpite dal maltempo. Per Venezia è stato disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro per far fronte agli interventi più urgenti a sostegno della città e della popolazione. «Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia» ha scritto il premier Giuseppe Conte su Twitter.

Zaia: «Danni per centinaia di milioni»

«Posso dire per l’esperienza commissariale che ho, con due eventi calamitosi, l’alluvione del 2010 e la tempesta di Vaia l’anno scorso, dico qui sono decine o centinaia di milioni di euro. C’è Venezia che è devastata, Pellestrina che ha avuto per 24 ore un metro di acqua in casa, ci sono argini rotti». Lo ha detto il governatore Luca Zaia. «C’è la necessità - ha aggiunto - che il Governo, che ha recepito la mia richiesta di dichiarazione dello stato di crisi, provveda a stanziare copiosamente risorse per fare fronte alle necessità dei veneziani».