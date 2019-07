Venezuela, il Papa rilancia l’appello al dialogo tra Maduro e Guaidò La crisi economica non si stempera ma i colloqui tra le delegazioni di governo e opposizione, appena conclusi alla Barbados, non hanno prodotto risultati tangibili di Roberto Da Rin

La tensione in Venezuela rimane alta e la situazione economica non dà cenni di miglioramento. Il Vaticano rilancia un appello al dialogo e Papa Francesco è tornato a puntare i riflettori sul Paese latinoamericano, chiedendo alle parti di trovare un’intesa per il bene della popolazione.

Lo scontro tra il presidente eletto Nicolas Maduro e l'autoproclamato presidente Juan Guaidò rimane frontale. Il tavolo negoziale, terminato alle Barbados pochi giorni fa, presieduto dalla Norvegia, non ha sortito risultati tangibili.



La preoccupazione nazionale e internazionale sul caso Venezuela – secondo la maggior parte degli osservatori - deriva dal fatto che Maduro non dia segni di apertura e Guaidò, con il passare dei mesi, perda credibilità per non aver saputo indire elezioni anticipate che aveva promesso sei mesi fa.



Papa Francesco, all'Angelus, ha lanciato un appello: «Ancora una volta desidero esprimere la mia vicinanza all'amato popolo venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della crisi. Preghiamo il Signore di ispirare e illuminare le parti in causa, affinché possano quanto prima arrivare a un accordo che ponga fine alle sofferenze della gente per il bene del Paese e dell'intera regione».



I vescovi del Paese latinoamericano, in una lettera aperta, hanno chiesto un cambio di rotta, un “ritorno alla Costituzione” per mettere fine alle tante sofferenze della popolazione.