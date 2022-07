Vent’anni di «Brics»: chi vince e chi perde tra i Paesi emergenti

Cina e India

Nel primo ventennio del XXI secolo l’unica a fare un vero salto di qualità è stata insomma la Cina, che secondo l’ex analista di Goldman Sachs ha un’economia almeno 15 volte più grande di quella del 2001, con dimensioni triple rispetto a Germania e Giappone. Stando al Fmi la quota di Pil globale del Dragone è balzata dal 7,7% del 2001 al 17,4% del 2019; Cina e India assieme sono invece passate dal 12% a quasi il 25 per cento.

Pechino ha ancora alcuni nodi da sciogliere, dal nodo demografico alla gestione del debito societario, dalla costruzione di un mercato internazionale dei capitali adeguato alla sua potenza economica a una distribuzione più equa della ricchezza. Ma la sua corsa nell’ultimo ventennio è stata impressionante.

Ben più impegnative sono le sfide che deve affrontare il secondo “Brics” in classifica, l’India: dopo aver regolarmente battuto tutte le previsioni di Goldman Sachs nel primo decennio di questo secolo, toccando nell'anno 2010 una crescita del Pil del 10,3%, dal 2016 il Subcontinente ha iniziato a rallentare per poi ingranare la retromarcia durante la pandemia. Nel 2021 e 2022 è arrivato il rimbalzo, ma con un’economia che già faticava per la lentezza delle riforme e l’alto debito pubblico, oltre che per la fragilità del sistema bancario.

Brasile e Russia

Ma ben peggiore è la situazione del Brasile, il gigante dai piedi d’argilla con un’economia stagnante e l’incertezza sulle presidenziali di quest’anno. Per non parlare di Mosca, devastata dal boomerang della guerra in Ucraina e delle sanzioni (ma attenzione: anche nell’ultimo quinquennio, precedente la pandemia, il Pil russo era cresciuto in media di appena lo 0,7%).

La tagliola del dollaro

«È ancora possibile che nell’arco di una generazione i Brics diventino economicamente importanti come l’attuale G7 - riflette O’Neill - in particolare se il commercio internazionale e gli investimenti continuassero a crescere».