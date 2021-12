Vent’anni dell’euro: i successi raggiunti e il cammino ancora da fare

Quando la portata della crisi COVID-19 è risultata evidente, l’intervento è stato molto più rapido, deciso e coordinato rispetto a quanto fatto per gli shock precedenti. Mentre i sistemi previdenziali e fiscali esistenti hanno attutito l’impatto economico, l’UE ha adottato decisioni senza precedenti per proteggere ulteriormente vite e mezzi di sostentamento, integrando le politiche monetarie di sostegno della BCE. La nostra risposta collettiva comprende il sistema di assistenza finanziaria SURE, che ha contribuito a proteggere circa 31 milioni di posti di lavoro, e l’innovativo piano per la ripresa dell’Europa, Next Generation EU.

La nostra risposta strategica coordinata, unita alla distribuzione dei vaccini contro la COVID-19, ha aiutato l'eurozona a riprendersi rapidamente dagli effetti economici della pandemia. Inoltre, gli aiuti finanziari e i sostegni alla liquidità sono stati concepiti per limitare i rischi di danni nel lungo termine, in modo che le nostre economie potessero recuperare rapidamente il terreno perduto.

I prossimi vent’anni

Nei primi vent’anni dell’euro abbiamo raggiunto grandi risultati, ma c’è ancora molto da fare.

Dobbiamo stare al passo con l’innovazione e promuovere il ruolo internazionale dell’euro. La stessa moneta unica deve essere idonea all’era digitale. Per questo motivo prestiamo sostegno e contribuiamo ai lavori che la Banca centrale europea sta compiendo su una forma digitale della nostra moneta.

Nel contempo, è necessario rafforzare ulteriormente l'area dell'euro. Abbiamo gettato solide basi per il sistema bancario europeo, ma dobbiamo lavorare ancora per rafforzare l’unione bancaria e per sbloccare nuove opportunità di ripresa economica e di crescita. Lo stesso vale per i nostri mercati dei capitali: dobbiamo intervenire in modo risoluto per migliorare il flusso degli investimenti e dei risparmi privati nel mercato unico al fine di fornire i finanziamenti indispensabili alle imprese, comprese le PMI, e allo stesso tempo creare nuove opportunità di lavoro.