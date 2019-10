Vent’anni di Radio 24: notizie e parole che guardano al futuro Sono passati 20 anni da quando Radio 24 ha iniziato a trasmettere, dagli studi di via Richard, finestre affacciate sul Naviglio a Milano, dando forma al progetto del Gruppo 24 Ore di portare sul mezzo radio l’informazione di qualità, con particolare attenzione a economia, politica, società di Andrea Biondi

Radio 24 compie vent’anni

4' di lettura

Vent’anni. Era il 4 ottobre 1999. Sono passati 20 anni da quando Radio 24 ha iniziato a trasmettere, dagli studi di via Richard, finestre affacciate sul Naviglio a Milano, dando forma al progetto del Gruppo 24 Ore di portare sul mezzo radio l’informazione di qualità, con particolare attenzione a economia, politica, società. Poche concessioni alla musica, aggiornamento sulla situazione finanziaria al minuto 24 di ogni ora, due volte al giorno programma dedicato a risparmi e investimenti, strisce di informazione su traffico, aerei, traghetti, ferrovie e gli immancabili Gr: marchio di fabbrica, ogni mezz’ora. Questa era l’emittente news & talks del Sole 24 Ore, partita sotto la direzione di Elia Zamboni e per la quale, in definitiva, il vero tratto distintivo è rimasto sempre lo stesso: la parola.

Radio 24 compie vent’anni

Una parola declinata anche nell’interazione con il proprio pubblico. Sin dall’esordio, infatti, dichiaratamente Radio 24 ha aperto le porte agli ascoltatori, per farli entrare in tutte le trasmissioni manifestando le proprie opinioni oppure presentando domande di interesse generale. In fondo il “grande orecchio” stilizzato, marchio dell’emittente del Gruppo 24 Ore, esprime proprio questo: un’emittente che deve imporsi all’ascolto, ma che nello stesso tempo vuole porsi all’ascolto dei propri utenti.

Ora quegli ascoltatori, quel novero di aficionados, è cresciuto fino a superare i 2,3 milioni nel giorno medio, con una crescita su base annua del 4,9%, a testimonianza del lavoro di una radio proiettata in un futuro sfidante per il mezzo radio, ma con opportunità importanti date innanzitutto dagli sviluppi tecnologici. Basti pensare alle opportunità date dal web. O anche ai podcast, industria da poco meno di mezzo miliardo nel 2018 e che dovrebbe salire oltre il miliardo entro il 2021, secondo un nuovo rapporto dell’Interactive Advertising Bureau (IAB) e PwC. Basti solo per un attimo pensare anche alle opportunità legate a piattaforme vocali e smart speaker di nuova generazione. Realtà come Audible, Amazon e Google saranno player con cui fare i conti, ma anche trovare terreni per partnership e possibilità di sviluppo.

LEGGI ANCHE / Il nuovo weekend di Radio 24

Tutto questo in un mercato che, in Italia, si sta polarizzando con gruppi che da Mediaset, alla Rai, a Gedi a Rtl stanno ponendosi con una presenza sempre più strutturata in un contesto che comunque mostra segni di vitalità: la cara vecchia radio, nel suo insieme, ha messo agli atti un semestre con ascolti in crescita e utenti nel giorno medio che, stando alle ultimi indagini di Ter (Tavolo Editori Radio), sono aumentati di 270mila unità, salendo in totale a quota 34,8 milioni.