Ventenne suicida dopo aver investito su Robinhood, i genitori fanno causa all’app

Cosa è successo ad Alex Kearns

L’11 giugno del 2020, Alex Kearns si accorge che il suo account su Robinhood è limitato a causa di quello che sembrava essere un saldo negativo di oltre 700mila dollari. La CBS, ricostruendo i fatti, riferisce che lo studente ha ricevuto una email automatica - alle 03:26 del mattino successivo -nella quale gli veniva chiesto di intraprendere «un'azione immediata» per pagare più di 170mila dollari in pochi giorni.

Secondo i familiari del ragazzo, il ventenne ha inviato più email al servizio clienti, chiedendo supporto, per comprendere meglio cosa fossa successo al suo conto. Ma avrebbe ricevuto solo risposte automatiche. Il 12 giugno Alex Kearns si è tolto la vita. «Pensava di aver fatto saltare in aria la sua vita. Pensava di aver sbagliato irreparabilmente», ha detto il padre del giovane. E invece «aveva solo bisogno di un piccolo aiuto». Perché in una email ricevuta da Robinhood il 13 giugno (il giorno dopo la sua morte), la piattaforma ha chiarito tutto, rimuovendo le restrizioni all’account. L’account di Alex Kearns era in realtà in positivo per 16mila dollari. Una beffa tremenda.

Causa per omicidio colposo

Ora i genitori hanno fatto causa Robinhood, presso il tribunale dello stato della California. Le accuse sono diverse: dall’omicidio colposo, alle comunicazioni fuorvianti, fino alle pratiche commerciali sleali e all’inflizione negligente di stress emotivo.

Intanto, l’azienda sta cercando di migliorare molti aspetti sulla gestione clienti. «All'inizio di dicembre, - ha detto un portavoce di Robinhood alla BBC - abbiamo aggiunto il supporto vocale dal vivo per i clienti con una posizione di opzioni aperte o con una scadenza recente, e abbiamo in programma di estenderlo ad altri casi. Abbiamo anche cambiato il nostro protocollo per rispondere più tempestivamente agli utenti che ci inviano una email. Siamo impegnati per rendere Robinhood un luogo in cui imparare e investire in modo responsabile».