Venti di farfalla

Sulla carreggiata i camion surriscaldati arrancano traboccanti di gente e mercanzia. Uno stuolo di polli stipati, sacchi ammassati di sorgo, tronchi di mogano rosso. Due pecore attraversano incerte. La donna cammina e ha la testa vuota. Non vuole pensare i suoi pensieri. È solo lì dov'è, adesso. L'ennesimo presagio della fine ha ora nome di diadema. Le strade vuote delle città d'oriente non sono più fantascienza. Lei sale sull'autobus e si disinfetta le mani. Scende dall'autobus e si disinfetta le mani. Compra la carta igienica per la madre, compra il latte, telefona al dottore, compra le medicine. Se passa un'ambulanza sussulta.

La città ormai è lontana. Il ragazzo è solo e procede con il suo grande sogno, senza indugi. Ha intenzione di sottrarsi a una storia già scritta e a un paese che esiste solo sulla carta geografica. Non si guarda alle spalle, non ha nulla da perdere.

La brezza lieve dell'oceano introduce il silenzio. Non c'è il suono dei tamburi, solo i grattacieli in lontananza. Non c'è il coro degli uomini a incitarlo all'impresa, solo il respiro della risacca.

Intanto il globo del sole scivola senza crepuscolo e il buio, in un baleno, risucchia tutte le ombre. Il ragazzo non sa niente dell'aria rarefatta, del freddo siderale delle altezze. Non sa niente di ossigeno né di pressurizzazione, conosce solo l'incandescenza del sole e l'orario del volo, destinazione Parigi.

Quando l'ultimo taxi rosso volta l'angolo, lui salta il muro. Nessuno lo vede mentre corre sul bitume della pista.