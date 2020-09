Venti di guerra nel Caucaso: Armenia e Azerbaigian combattono nel Nagorno Karabakh. Erevan accusa la Turchia

La Ue chiede un ritorno immediato ai negoziati

«Le notizie sulle ostilità dalla zona di conflitto del Nagorno-Karabakh destano grave preoccupazione. L'azione militare deve cessare, con urgenza, per evitare un'ulteriore escalation». E' quanto scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. «Un ritorno immediato ai negoziati, senza precondizioni, è l'unica via da seguire», aggiunge. Il governo francese ha fatto a appello a entrambe le parti perché cessino immediatamente le ostilità.

La Turchia schierata con l’Azerbaigian

La Turchia, da sempre alleato dell’Azerbaigian, ha invece invitato l’Armenia a interrompere il conflitto per «non incendiare la regione». E proprio il possibile coinvolgimento della Turchia nella guerra è il timore dell’Armenia, tanto che il primo ministro ha lanciato un appello alla comunità internazionale perché scongiuri questo scenario. «Il comportamento della Turchia - ha accusato - può avere conseguenze distruttive per la regione del Caucaso meridionale».

La posizione dell’Italia

La Farnesina esprime “preoccupazione per le notizie di gravi scontri lungo la linea di contatto fra le forze armate azere ed armene. L'Italia chiede alle parti l'immediata cessazione delle violenze e l'avvio di ogni sforzo, in particolare sotto gli auspici dell'Osce, per prevenire i rischi di ulteriore escalation”, si legge in una nota del ministero degli Esteri.