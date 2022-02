Venti di guerra? Il mercato preferisce fare i conti con tassi e inflazione

3' di lettura

Tornare a parlare un po’ più di inflazione e tassi, ma soprattutto distogliere l’attenzione dai temi strettamente geopolitici. È quanto si augurano probabilmente gli operatori, dopo una settimana che i mercati hanno vissuto in continua tensione proprio sulla «guerra fredda» in atto fra Russia e Ucraina. Non che gli argomenti legati al surriscaldamento dei prezzi e alla conseguente reazione delle Banche centrali non siano tali da scatenare ansie e preoccupazioni, ma si tratta verosimilmente di situazioni...