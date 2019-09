Venti di guerra Usa-Iran, ecco la reale forza militare di Teheran

LEGGI ANCHE/Teheran libera la nave Uk

Questo braccio armato iraniano dispone anche del reparto deputato alle operazioni oltreconfine, la brigata Quds comandata dal generale Qasem Suleiman. Ma i punti di forza sono altri. «L’Iran - continua il generale maggiore israeliano - è molto più pericoloso sui sistemi missilistici e sui droni. Ha sviluppato sistemi missilistici avanzati, di varia gittata, da 300 a 2mila km, in grado di colpire anche l’Europa meridionale. Il settore balistico e dei missili cruise è dunque da temere».

Proprio i droni di fabbricazione iraniana sarebbero stati utilizzati nel recente attentato contro il più grande impianto petrolifero saudita. «Sui droni gli iraniani - continua Eiland - non sono molto lontani dalle tecnologie americane e israeliane, le più avanzate al mondo. La differenza più rilevante sono le dimensioni, più ridotte, e le inferiori distanze che possono percorrere». Anche in questo campo, però, la supremazia americana farebbe la differenza.

L’Iran, tuttavia, ha altri due punti di forza che, secondo il generale israeliano, non sono tenuti nella dovuta considerazione: «Dispongono di una capacità molto avanzata di effettuare cyber attack contro grandi infrastrutture civili, ospedali, dighe, centrali elettriche. Quindi creare danni rilevanti». Ma l’arma più pericolosa è quella meno convenzionale. Teheran resta una potenza mediorientale la cui influenza si estende su diversi Paesi della regione. Dove sono presenti comunità musulmane sciite compatte e fedeli alle direttive degli ayatollah. «Libano e Siria sono grandi alleati dell’Iran. Ma anche in Arabia quasi metà della popolazione è sciita, in Bahrein è la maggioranza. Ci sono milizie pronte a rispondere agli ordini di Teheran, anche in Iraq».

La rete di basi e alleanze in Medio Oriente

In caso di guerra Teheran potrebbe usare le sue basi e i suoi alleati dalla Siria, dal Libano e dallo Yemen. Ed è quello che sta cercando di scongiurare l’esercito israeliano con le decine di attacchi contro le postazioni militari iraniane sul territorio siriano e contro i convogli di armi destinate agli Hezbollah. Se dalla Striscia di Gaza la rappresaglia iraniana è limitata all’arsenale –modesto – della Jihad islamica, sono gli Hezbollah a rappresentare una temibilissima minaccia . Rispetto alla guerra dell’estate 2006 tra Israele e il Partito di Dio, l’arsenale degli Hezbollah è cresciuto in modo esponenziale. Secondo il Governo di Gerusalemme sarebbero 150 mila i razzi a loro disposizione, per quanto in buona parte rudimentali. Ma sarebbero entrati in possesso anche di sofisticati missili di precisione e sistemi anti-aerei russi.