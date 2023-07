Venti idee per trascorrere il tempo libero in famiglia da nord a sud del BelPaese

Staccare la spina e connettersi con la natura, dimenticando smartphone e computer, diventa sempre più prezioso, in particolare durante l'estate, quando si può riscoprire il “family time” all'aria aperta. Qualche spunto su cosa fare si può trarre da Freedome, marketplace di attività outdoor (2800 organizzate da 800 operatori professionali) che aggrega esperienze open air dando la possibilità di scoprire la natura in modo accessibile e sicuro. Dalle cavalcate nei boschi, ai tour in motonave, passando per il canyoning, il kayak, il Sup, il parapendio, la mongolfiera, la zipline, le esperienze con gli animali e molto altro ancora. Un modo per promuovere uno stile di vita attivo, salutare e orientato alla socialità. Ecco venti esempi, uno per ogni regione del BelPaese, per vivere la giornata all'aria aperta immersi nei suggestivi paesaggi italiani, da nord a sud.

Menu