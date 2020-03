Venti ritratti di donne per guardare al futuro

Tutte le storie che Eliana Di Caro ha raccolto e che ci vengono proposte in questo libro, raccontano di uno sguardo indietro come occasione per ripartire, non come ripiegamento su se stessi.

Non tutte sono storie segnate da una tragedia fisicamente sperimentata (anche se per molte è stato così: c’è per esempio Taty Almeida, una delle prime madri coraggio di Buenos Aires), ma tutte hanno dovuto cercare di emergere contro i pregiudizi del proprio ambiente per avere diritto di accesso al futuro. Una condizione ancora diffusa nel nostro tempo.

Può stupire che nell’intervista che apre il libro Luciana Lamorgese, ministra degli Interni del governo in carica, pronunci un’antipredica, forse il tipo di discorso di cui oggi abbiamo più bisogno. Nelle sue parole c’è molto delle nuove forme di riscatto di questo XXI secolo, con cui si deve ancora prendere le misure. Dice Lamorgese: «Non sono mai stata d’accordo sulle quote (...). Quello che dovremmo fare noi donne, e non solo, è porre l’accento sulla competenza e la professionalità delle persone, uomo o donna non ha alcun rilievo». [pagg. 8-9].

Se a lungo il discorso sulle donne, così come su tutte le figure che hanno subìto discriminazione o oppressione, è stato un profilo di lotta riparativa per acquisire diritti, Lamorgese indica invece una nuova stagione dei diritti nel XXI secolo. La lotta per i diritti non è per riparare ma per progettare, riguarda non rimettere le cose al loro posto oggi contro le discriminazioni o gli svantaggi o i soprusi subiti ieri: l’impegno a “non mollare” implica uno sguardo su come pensare una società giusta, equa e sostenibile domani . Per quello serve certamente consapevolezza dei torti ricevuti o delle violenze inflitte, ma poi occorre uno sguardo capace di andare oltre.

Il sugo di tutte queste venti storie è proprio qui. Sono i percorsi in cui non c’è il rancore, o dove il rancore ha poco spazio. Moltissimo, invece, lo ha la determinazione a esserci per partecipare a fare futuro. Lì, alla fine, sta il senso della soddisfazione per il “corpo a corpo” sostenuto nella sfida al pregiudizio. E lì si capisce chi ha vinto. Senza retorica.