Ventimiglia, 60 residenze e un hotel a cinque stelle per il nuovo lungomare

Un complesso residenziale d’alta gamma e uno alberghiero a cinque stelle. Marina Development Corporation – società attiva nello sviluppo di progetti immobiliari a destinazione mista ancorati a porti turistici – ha presentato l’assetto finale di “Borgo del Forte”, intervento di punta di Marina di Ventimiglia, il progetto di rigenerazione urbana che punta a dare una nuova vocazione turistica alla cittadina del Ponente ligure e che segna il confine con la Francia.

Un investimento da 60 milioni di euro, su quasi 20mila mq (con inizio lavori previsto tra un anno e chiusura entro fine 2026) costituito da un hotel 5 stelle di 70 camere, mentre la componente residenziale comprenderà 60 appartamenti alto di gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città. Grazie alla diminuzione delle volumetrie complessive rispetto al progetto originario (oltre 9mila metri cubi in meno), l’albergo di 70 camere sorgerà in uno spazio più esclusivo e totalmente immerso nel verde, verso il quale diversi brand italiani e internazionali avrebbero già manifestato interesse per la gestione.

«Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli Enti locali e regionali rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici – ha spiegato Giuseppe Noto, ceo di Marina Development Corporation –. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso».

La riqualificazione del waterfront rientra, infatti, nel più ampio programma di rigenerazione della marina ventimigliese che interesserà una superficie totale di 57mila mq e prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo BDF, gestito da Namira sgr e di cui Marina Development Corporation è advisor.

Il piano comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e Club Italia, che trasformerà piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza. Infine nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30mila mq), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà realizzato Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero in un parco di 30mila mq aperto a cittadini e turisti tutto l’anno, con piscina al coperto, palestra, servizi e una club house dedicata, oltre a un’area per attività indoor/outdoor e campi da tennis. Accanto al centro sportivo sorgerà una scuola internazionale e l’ex deposito dei treni diverrà polo fieristico e centro congressi centro congressi, con oltre 3mila metri quadrati di parcheggi. Secondo un’analisi di Nomisma, l’investimento complessivo avrà ricadute sul territorio pari a oltre 540 milioni di euro e circa 300 occupati solo nella prima fase.