Ventimiglia, il rilancio passa dal nuovo porto

La forma è quella di una conchiglia, ma di fatto l’investimento ha fra i suoi effetti quello di aprire il territorio allo scambio verso l’Italia e l’estero. Il nuovo porto Cala del Forte di Ventimiglia, inaugurato a luglio del 2021, porta la firma della Société des Ports de Monaco di Monaco (che ne detiene la proprietà con una concessione che durerà fino al 2094) ed è stato inaugurato dallo stesso principe Alberto di Monaco. L’opera era attesa da tempo: la prima pietra fu posata il 23 dicembre del 2009. L’approdo accoglie 178 posti barca dai 6,5 ai 70 metri; 35 negozi e 577 parcheggi, oltre a una passeggiata con giardini per 15mila metri quadrati.

L’investimento complessivo, da 98 milioni di euro, si inserisce nel processo di riqualificazione di Ventimiglia, città da 30mila abitanti cui mancava un porto e che sta progressivamente mettendo mano alla riqualificazione del centro storico sovrastante la marina. Di fatto, la città di confine diventa meta sempre più d’appeal per i francesi, già abituati a frequentarla per via del mercato alimentare e d’abbigliamento (con un turismo mordi e fuggi) e che ora stanno riscoprendo la bellezza della costa lato Italia. Il nuovo porto dista 7,9 miglia nautiche dal Principato di Monaco, 86 dalla Corsica, 77 da Portofino e 207 dalla Costa Smeralda. Grazie al catamarano “Monaco One”, i moli del Principato sono collegati a Ventimiglia in 15 minuti di navigazione.

Intanto, Marina Development Corporation – società attiva nello sviluppo di progetti immobiliari a destinazione mista ancorati a porti turistici – ha annunciato l’avvio del cantiere de La Rocca, il locale di alta gamma che sorgerà sul waterfront di Ventimiglia a ovest del complesso residenziale-alberghiero «Borgo del Forte». Marina di Ventimiglia è il progetto di rigenerazione urbana per la città di Ventimiglia promosso da Marina Development Corporation, che prevede un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro da parte del fondo BDF, gestito da Namira Sgr e di cui MDC è advisor.

Comprende più interventi su una superficie complessiva di 57mila mq: il principale, Borgo del Forte, interesserà l’area della Marina San Giuseppe, alle spalle del porto turistico di Cala del Forte inaugurato la scorsa estate e di proprietà di Porti di Monaco. Qui sorgeranno un hotel 5 stelle – con palestra, centro benessere e ristorante – e appartamenti con terrazza destinati alla vendita.