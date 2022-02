Vento forte, feriti a Milano. Danni al tetto della Stazione Centrale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sono numerose le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale per via del forte vento a Milano. Alcune persone sono rimaste feriti, chiusi parchi pubblici e il Castello Sforzesco, divelta una parte del tetto della Stazione Centrale e le bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea dalla sede della Regione Lombardia. Vento fortissimo anche fuori Lombardia: raffiche di quasi 220 km/h nel Parco del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta.

Feriti per caduta alberi

Due persone, un uomo di 64 anni e una donna di 66, sono rimaste gravemente ferite a causa di un albero caduto per il forte vento, a Rho, nel Milanese. I due, soccorsi dagli operatori di Areu, sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali Niguarda, a Milano, e nel nosocomio di Rho. L’uomo ha riportato trauma da schiacciamento all’addome, a una gamba e a una spalla, mentre la donna ha riportato traumi alla schiena e al ginocchio.

Un agricoltore di 76 anni è rimato ferito, stamani, nel Milanese, dalla caduta di due alberi che sono rovinati al suolo a causa del forte vento che imperversa da ore in diverse località della Lombardia, e in particolare a Milano e nell’hinterland. L’uomo ha riportato una brutta frattura a un piede oltre a un trauma cranico e al volto, ma non si troverebbe in pericolo di vita. E’ accaduto a Settala, nella zona Est della provincia, in località Cascina Baialupa, dove l’anziano stava effettuando dei lavori di sfoltimento del fogliame lungo i margini di una strada sterrata, in aperta campagna.

I danni alla stazione e alla Regione



Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’allerta arancione per la zona di Milano. Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. Sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza.

Il vento forte ha sradicato la bandiera della Lombardia dall’ingresso del palazzo del Consiglio regionale di via Filzi, dove sono posizionate anche la bandiera dell’Italia e dell’Unione Europea. Gli operai sono stati chiamati immediatamente e sono saliti sul tetto dell’ingresso, bardati e in condizioni di sicurezza, per riposizionarla.