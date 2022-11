Venture capital per il climate tech, un settore resiliente alla crisi

1. Anche alla luce di un contesto segnato da incertezza e volatilità, il settore degli investimenti a servizio dello sviluppo di tecnologie innovative (il cosiddetto science-equity) non conosce battute d'arresto, soprattutto per quelle tecnologie che serviranno a “rifare il mondo”, per rispondere alle pressanti emergenze planetarie che occorre urgentemente affrontare e recuperare resilienza e anti-fragilità di sistema. Gli investitori del mondo VC, con atto deliberato e razionale, tendono infatti a difendere (se non a sovrappesare) opportunità di allocazione del capitale per la soluzione di grandi sfide globali e introdurre forti discontinuità negli standard tecnologici futuri con ricadute applicative e industriali. Per la maturazione di ritorni economici coerenti con le attese degli investitori in questi campi sono necessari tempi relativamente più lunghi della media. E ciò spinge i gestori ad adottare un approccio più paziente, investendo competenze sempre maggiori sul fronte industriale più che su quello finanziario del Venture Capital, offrendo un supporto concreto alle sfide operative che gli imprenditori delle startup partecipate devono affrontare.

2. L'Europa si conferma un contesto d'elezione per i gestori di fondi di VC che intendono cogliere opportunità precoci attraverso investimenti in startup tecnologiche ad alto potenziale di creazione di valore (round Seed e dintorni). In Europa viene infatti investito (dato di giugno 2022) il 20% di tutto l'ammontare destinato al VC nel mondo (era il 10% nel 2015), e addirittura il 30% del capitale che il VC investe globalmente nei primi round di raccolta (Seed Capital, per l'appunto). Questo dato testimonia l'apprezzamento che gli investitori di tutto il mondo riservano al tessuto della ricerca scientifica e sviluppo tecnologico e alla qualità dell'innovazione che esso produce nel nostro Continente. Una qualità della ricerca scientifica e industriale che nell'Italia viene senz'altro rappresentata in modo eccellente (le misure sono note e davvero impressionanti), ponendola in qualche caso su posizioni di frontiera in molti degli ambiti tecnologici legati alla decarbonizzazione dei processi industriali.

3. Rimane ancora un differenziale importante da colmare: il valore degli investimenti effettuati da parte del VC a supporto dello sviluppo tecnologico locale all'interno delle grandi potenze mondiali. Nella prima metà del 2022, la quota di VC a supporto di tecnologie avanzate in ambito domestico vale circa il 16% in Europa, contro il 22% degli USA e il 35% della Cina. A livello globale il VC si conferma comunque una sorgente imprescindibile di supporto finanziario per l'innovazione tecnologica di medio-lungo periodo (secondo, per dimensione dei fondi erogati, solo al settore privato, ma davanti al settore pubblico nelle sue varie forme d'azione): un tema di riflessione importante anche per i policy-makers.

Insomma, occorre favorire, ancor più di quanto meritoriamente si sia fatto negli ultimi 5 anni, iniziative volte al rapido consolidamento del VC science-based anche in Italia. Ci sono molte opportunità e “storie di successo” che testimoniano della capacità di questo settore di produrre ritorni economici significativi through-the-cycle, che gli investitori e i gestori più attenti, come dimostrano i dati recenti, hanno già deciso di cogliere.