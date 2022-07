Venture Capital, investimenti per 1 miliardo nel primo semestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Gli investimenti in start up in Italia reggono nonostante il calo a livello globale. Nel primo semestre dell’anno, secondo i dati di monitoraggio del rapporto di ricerca VentureCapital Monitor – VeM, nel nostro Paese si sono registrate 161 operazioni in start up italiane per un ammontare complessivo di 957 milioni di euro, in aumento rispetto ai 429 milioni per 141 operazioni del primo semestre 2021. Al contrario, si registra un rallentamento sull'ammontare investito in realtà estere fondate da imprenditori...