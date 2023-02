Venture capital, gli investimenti raddoppiano a 1,9 miliardi in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un quadro globale di rallentamento, il mercato italiano del venture capital resta una, piccola, isola felice. L’anno scorso, secondo i dati del Vem monitor, elaborati da Aifi insieme con Intesa Sanpaolo Innovation Center, E. Morace & Co. Studio legale e con il supporto istituzionale di Cdp venture capital e Iban, in Italia si sono registrati investimenti per 1,9 miliardi in 370 operazioni a fronte dei 992 milioni in 291 operazioni del 2021.

Se a questi numeri si somma l’ammontare investito ...