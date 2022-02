Venture capital record: in Italia supera il miliardo investito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un anno record che fa superare al venture capital il miliardo investito in Italia. Una soglia , non solo psicologia, importante per iniziare a ”giocare” nel campionato del resto dei Paesi europei con un ecosistema per le startup più sviluppato.

Con 334 operazioni il 2021 si è chiuso con investimenti in startup per 1,243 miliardi di euro, in crescita del 118% rispetto ai 569 milioni di euro del 2020. Il dato emerge dall’EY Venture Capital Barometer 2021, lo studio realizzato da EY per analizzare l'andamento degli investimenti di venture capital nelle startup e scaleup italiane, che è il primo a confermare le stime fatte dagli esperti durante lo scorso anno. Lo studio ha messo in evidenza come i round con investimento superiore ai 20 milioni di euro siano più che raddoppiati rispetto all'anno precedente: 12 round per un totale di 657 milioni di euro di investimento nel 2021, rispetto ai 6 da 245 milioni di euro del 2020.

Certo i numeri italiani sono ancora lontani dalle best practices europee come la Germania, che nel 2021 ha registrato investimenti complessivi in venture capital in crescita a tripla cifra, passando da 4,5 miliardi di euro a 16,2 miliardi di euro. «Vediamo segnali incoraggianti per un'ulteriore fase di crescita e di maturità del sistema. In molte economie europee la crescita degli investimenti in innovazione attraverso startup sta avvenendo a ritmi superiori a quelli che osserviamo in Italia. Questo è dovuto a molti fattori, tra cui una più ampia disponibilità di risorse attivabili, non solo di provenienza pubblica, e un sistema di infrastrutture e servizi più capillare. Diverse iniziative, anche connesse al Pnrr, perseguono obiettivi che possono consentire al Venture Capital di raggiungere un nuovo livello» sottolinea Marco Daviddi, strategy & transactions markets leader Europa occidentale di EY.

Le operazioni in Italia

Nello specifico l’analisi relativa al mercato italiano ha evidenziato un incremento notevole del numero di deal delle società in fase pre-seed/seed dai 53 del 2020 ai 233 deal del 2021. Notevole anche l’incremento di round in fase late venture capital e growth equity che superano di gran lunga la media storica e testimoniano una significativa maturazione delle startup. Le cinque operazioni che hanno raccolto i finanziamenti più consistenti sono Scalapay con due round da circa 140 milioni e 40 milioni; Newcleo, che ha raccolto circa 100 milioni; Casavo, che ha totalizzato complessivamente 90 milioni in due round); Everli con un investimento di 85 milioni e BrumBrum finanziata per 65 milioni.

Dal punto di vista settoriale, in testa alla classifica il settore foodtech con oltre 260 milioni di euro raccolti, rappresentato da alcuni dei round più di successo dell’anno quali Everli, Cortilia e Tannico; a seguire si riconferma d'interesse per gli investitori il fintech con circa 255 milioni di euro raccolti, rappresentato quasi interamente dal risultato di Scalapay. Conquista il terzo posto il settore energy con circa 164 milioni di euro, grazie all'operazione conclusa da Newcleo (startup che sviluppa tecnologie per la produzione di energia nucleare pulita). Al quarto e quinto posto, rispettivamente con circa 147 e 99 milioni di euro, i settori proptech e health & lifescience. Foodtech, fintech, energy, proptech e health & lifescience rappresentano circa il 75% della raccolta totale dell’anno.