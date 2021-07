Venture capital, il semestre da primato: sulle startup un’ondata da 156 miliardi

Cb Insights

Le operazioni restano, però, prevalentemente early stage (69%), seguite da mid stage (10%) e late stage (8%). Per quanto riguarda le exit forte prevalenza europea delle operazioni di M&A (925), mentre le quotazioni in Borsa restano 57. Inutile precisare che a svettare è ancora una volta la Gran Bretagna con 7,6 miliardi investiti in 482 deal, mentre la Germania ha contato investimenti per 5,8 miliardi in 204 deal e la Francia 4 miliardi in 231 deal.