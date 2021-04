Venture capital: al Sud solo il 4% degli investimenti

3' di lettura

Solo il 5% delle acquisizioni di società target realizzate nel 2019 da investitori finanziari, in particolare da fondi di Venture Capital e di Private Equity, ha interessato start-up e scale-up del Mezzogiorno. Una percentuale che si è di poco ridotta, al 4%, nel 2020. In particolare, per quanto riguarda il Venture Capital, l’anno scorso, nel Centro Italia è stato realizzato il 12% degli investimenti e nel Nord l’84%, con la Lombardia prima in classifica.

A dare la misura del divario tra aree del Paese nel campo degli investimenti nel capitale di rischio delle imprese è lo studio “EY Venture Capital Barometer”. A sorpresa il Barometro scopre che il 2020 è stato per il comparto innovazione l’anno migliore dell’ultimo quinquennio, nonostante l’ emergenza pandemica. EY calcola che sono stati annunciati investimenti per ben 569 milioni con un incremento del 55% rispetto al 2019.

Ma il Sud arranca

Sottolinea lo studio: «Nonostante la creazione di fondi dediti agli investimenti in start-up e scale-up innovative nel Sud Italia, i risultati del Venture Capital nel Meridione risultano lontani da quelli raggiunti dalle regioni del Nord Italia». E delle cinque operazioni più importanti del 2020, tra i 93 e il 25 milioni, nessuna riguarda imprese del Sud. «Fare impresa innovativa - osserva Marco Daviddi, Mediterranean Leader dell'area Strategy and Transactions di EY - non richiede solo buone idee, ma anche infrastrutture e un sistema di networking con altre realtà similari. Insomma, è necessario che si crei un ecosistema adatto». E aggiunge: «Il Sud ha potenzialità importanti, soprattutto per la presenza di prestigiose università. Ma resta molto lavoro da fare». EY conteggia solo 5 operazioni siglate nel 2020 da Fondi di private equity nel Sud su un totale di oltre 100 deal con target italiane nell’anno. Ciò avviene sebbene alcune regioni del Mezzogiorno si siano distinte per il significativo numero di startup nate. In testa la Campania (terza dopo Lombardia e Lazio) con (al 15 marzo 2021) 1.091 startup innovative, con in primo piano la città di Napoli con 385.

Cdp, investimenti in 48 imprese