Venture capitalist e altri investitori finanziano i marketplace NFT

Gli NFT stanno raccogliendo liquidità da diverse tipologie di investitori che credono nello sviluppo delle piattaforme che rilasciano le opere digitali. In primis i venture capitalist ma non solo. È di questi giorni la notizia che l’ex amministratore delegato di Sotheby’s Bill Ruprecht, Acquavella Galleries e Sabrina Hahn, direttore di Pace Gallery hanno investito nella piattaforma NFT MakersPlace sottoscrivendo parte di un round di serie A di 30 milioni di dollari. Al finanziamento della piattaforma hanno partecipato anche altri investitori come il rapper Eminem e il suo manager Paul Rosenberg, il giocatore di football Larry Fitzgerald Jr, l’imprenditore tecnologico Eric Baker e il fondatore di Shopify Tobias Lütke.

La raccolta fondi guidata da Bessemer Venture Partners e Pantera Capital e alla quale hanno parteciapato, Uncork Capital, Coinbase Ventures e Sony Music Entertainment sarà utilizzata da MakersPlace per ampliare il team, continuare ad espandere la piattaforma e mettere in relazione “i migliori artisti digitali con i collezionisti più appassionati e continuare a portare questo nuovo mezzo di creatività e collezionismo a un pubblico mainstream”, ha dichiarato il co-fondatore e ceo di MakersPlace, Dannie Chu che ha anche affermato che fra sei mesi la valutazione di MakersPlace raggiungerà il miliardo di dollari.

Una domanda crescente di NFT

MakersPlace è stata fondata nel 2018 dagli ex dipendenti di Pinterest, Dannie Chu e Yash Nelapati, nonché dal manager dell'e-commerce Ryoma Ito. La piattaforma è diventata il primo marketplace NFT a collaborare con una grande casa d’asta la scorsa primavera, quando Christie’s ha venduto «Everydays di Beeple: The First 5000 Days», l'NFT di Beeple per 69 milioni di dollari. Nel corso dell’ultimo anno, secondo quanto riferito da MakersPlace, la piattaforma ha effettuato vendite per oltre 100 milioni di dollari e ha sperimentato una crescita del numero di collezionisti unici pari a 10 volte. Anche se l’attività di scambio di NFT è diminuita leggermente dopo il picco di marzo ed è ripresa nelle ultime settimane con il volume settimanale degli scambi di NFT, in mezzo a questo turbinio di attività gli NFT hanno continuato a crescere in popolarità sulle piattaforme come OpenSea e Rarible che di recente hanno ottenuto finanziamenti.

Venture Capital e le startup

Le startup NFT hanno raccolto somme importanti negli ultimi mesi insieme ad altri investitori che si sono coalizzati per il sostegno dei primi player nello spazio del collezionismo digitale. Opensea ha annunciato a marzo di aver chiuso una serie A da 23 milioni di dollari, e ora, circa quattro mesi dopo, ha raccolto altri 100 milioni di dollari in una serie B guidata da Andreessen Horowitz con una valutazione di 1,5 miliardi di dollari. Altri investitori nel round includono Coatue, CAA e NEA’s Connect Ventures, Michael Ovitz, Kevin Hartz, Kevin Durant e Ashton Kutcher. Opensea nonostante una caduta da altezze stratosferiche all’inizio dell’estate sta continuando a crescere e ha registrato 160 milioni di dollari di vendite il mese scorso ed è sulla buona strada per superare questo ammontare come ha dicharato il ceo Devin Finzer. Rarible, fondata da Alex Salkinov e Alexei Falin all’inizio del 2020, è una piattaforma di vendita online basata sulla blockchain di Ethereum, oltre ad essere una piattaforma DAO (Decentralized Autonomous Platform) che è governata dalla community. La governance avviene attraverso il suo token RARI che dà potere decisionale sulla piattaforma a chi lo possiede. Pertanto è possibile condividere o cercare nuove idee in base alle tendenze del settore, un po’ come avviene con YouTube. Nel mese di giugno Rarible ha chiuso una Serie A da 14,2 milioni di dollari con Venrock Capital, CoinFund e 01 Advisors. Dal lancio della piattaforma ha dichiarato di aver raggiunto 150 milioni di dollari di vendite. A marzo, il mercato di NFT su invito come SuperRare ha raccolto una serie A di 9 milioni di dollari e a maggio Bitski ha raccolto 19 milioni di dollari nel tentativo di diventare lo “Shopify degli NFT”.