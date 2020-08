Veolia fa un’offerta per il 29,9% di Suez, pronta ad acquisire anche il resto L’azienda francese, specializzata nei servizi di trattamento acque e rifiuti, tenta di incorporare la rivale. Messi sul piatto 15,5 euro cash per azione

(AFP)

Veolia Enviroment Sa, il gruppo francese di trattamento acqua e rifiuti, ha proposto di acquisire il 29,9% della rivale Suez, per un valore di 2,9 miliardi di euro. L'offerta, scrive il Financial Times, fa da «preludio» a un tentativo di take over completo sulla rivale. L'obiettivo è di creare un leader su scala globale nel settore, con un valore stimato di 40 miliardi di euro.

L’offerta di Veolia, valida fino al 30 settembre, mette sul piatto 15,5 euro cash per azione, il 27% in più in rispetto alla chiusura del titolo di venerdì e il 50% in più rispetto al prezzo di scambio che si registrava prima di luglio. L’intera operazione valuterebbe le azioni di Suez a 9,7 miliardi di euro.

Si tratterebbe, precisa Bloomberg, di un nuovo tentativo dopo il no del governo francese a un’operazione che comporterebbe pesanti tagli sull’organico. Il Ceo di Veolia, Antoine Frérot, ha sottolineato che l’approccio dell’azienda «sarà amichevole» visto che condivide «cultura e valori» di Suez. L’operazione richiederebbe dai 12 ai 18 mesi per essere completata.