VeraLab debutta alla stazione Centrale di Milano

VeraLab entra nella stazione Centrale di Milano con un pop-up store dedicato alla bellezza inclusiva. Situato al primo piano, nella zona dell'ingresso ai binari, lo spazio omaggia l'edificio progettato dall'architetto Ulisse Stacchini nel 1924 e poi inaugurato nel 1931. Il concept site-specific per il beauty brand fondato dall'imprenditrice Cristina Fogazzi è stato affidato allo studio 23Bassi, artefice anche del temporary di Roma Termini inaugurato lo scorso aprile, dei corner in Rinascente e dei flagship store di Milano e della Capitale.



L'ambiente è stato pensato in piena sintonia con la cornice che lo ospita. Il progetto, infatti, mescola il linguaggio pop tipico del marchio con dettagli di ispirazione Liberty, tra cui una piccola modanatura che si rifà a un disegno del pavimento della Stazione Centrale. Un'alternanza di trasparenza e luce caratterizza la boutique, definita da grandi vetrate che dichiarano a grandi lettere i messaggi del brand e attraverso cui si svela tutto il mondo VeraLab. Sulla corona dell'architettura una griglia illuminata di rosa fucsia ospita il logo.

«Crediamo molto in questa apertura che riteniamo strategica per lo sviluppo e la crescita del brand: la Stazione Centrale, infatti, è un importante crocevia che ci permette di intercettare anche la clientela internazionale che ogni giorno transita da Milano» commenta Cristina Fogazzi, fondatrice di VeraLab che ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 62 milioni di euro.

«La seconda apertura nel nostro network in pochi mesi di un brand di successo e amato come VeraLab è una lusinghiera conferma del valore delle stazioni, luoghi iconici e di grande valore commerciale. Siamo orgogliosi della partnership con Cristina Fogazzi e pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti» dichiara Alessio Streccioni, general manager di Retail Group Grandi Stazioni Retail.

Milano Centrale è la seconda stazione italiana per grandezza e traffico ed è un fondamentale snodo per l'Alta Velocità e per i collegamenti con l'Europa. Accoglie ogni anno oltre 119 milioni di visitatori, che raggiungono Milano per esigenze di business e turismo.