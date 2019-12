Verbale ai genitori, rebus per chi ha meno di 14 anni

Non bisogna, peraltro, confondere l’imputabilità penale - da cui è del tutto escluso solo chi ha meno di 14 anni - con quella per violazioni amministrative. Il requisito dell’età ai fini dell’imputabilità è preso in considerazione dal comma 1 dell’articolo 2, che amplia rispetto al Codice penale la non imputabilità del minore. Bisogna tuttavia ricordare che la legge 689/81 nasce come analoga nelle procedure al Codice penale; l’articolo 1 della legge recita, ad esempio, che «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»: una disposizione presa pari pari dall’articolo 1 del Codice penale, cambiando solo il termine «reato» con «sanzioni amministrative». Si potrebbe allora ritenere che anche nel caso di responsabilità amministrativa valga l’esclusione per i minori di 14 anni. Ovviamente il ragionamento è deduttivo e purtroppo non supportato da circolari, ma solo da qualche sentenza al riguardo. ( Cassazione civile, sezione VI – 2, ordinanza 26171/2013).

Sempre nell’articolo 2 si sottolinea, infine, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base al criterio indicati nel Codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Il comma si riferisce a due condizioni, separate da una «o» e non da un «e». Ciò significa che il precetto si ritiene soddisfatto se una delle due condizioni viene adempiuta e vale per tutti i minori di 18 anni.