Verbali Bce: a giugno discusso anche aumento tassi di 50 punti base

Nella riunione del Consiglio direttivo Bce del 14-15 giugno scorso “un consenso molto ampio” ha sostenuto l’aumento dei tassi di 25 punti base proposto dal capoeconomista Philip Lane. E’ quanto emerge dalle minute di quella riunione pubblicate oggi dalla banca centrale europea. Nei verbali si legge inoltre che “inizialmente è stata anche espressa una preferenza per l’aumento dei tassi di interesse di riferimento di 50 punti base in considerazione del rischio che l’inflazione elevata diventi più persistente. E’ stato posto l’accento sull’importanza di attenersi a un approccio dipendente dai dati, riunione per riunione, in un ambiente incerto, in particolare poiché i tassi si stavano avvicinando a un possibile livello di picco”.

Per far materializzare le previsioni della Bce sull’inflazione, il Consiglio direttivo deve, come minimo, procedere con due rialzi dei tassi successivi a giugno e luglio, che erano già compresi nelle ipotesi su cui si basano le previsioni. E’ quanto emerge dai verbali della riunione Bce del 14 e 15 giugno