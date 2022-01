Verbier, Laax e Kitzbühel in vetta alle preferenze di chi scia sulle Alpi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quali sono le località, gli hotel, gli operatori, le strutture più apprezzati dello sci di lusso nel mondo? Un’importante sentiment arriva dai risultati della 9° edizione dei World Ski Awards che mirano a migliorare gli standard dell’industria dello sci, premiando i leader nei rispettivi campi. Avviati nel 2013, quest’anno hanno ricevuto un numero record di voti. A dimostrazione che l’appetito per il turismo sciistico non è mai stato così forte. Un settore che costituisce un sistema importante del mercato globale dei viaggi: si stima che oltre 400 milioni di sciatori visitino ogni anno circa 2.500 stazioni sciistiche con oltre 6 milioni di posti letto.

Imparzialità del voto

Sono centinaia di migliaia i professionisti e i semplici utenti, provenienti da tutto il mondo che ogni anno votano per i prodotti, le destinazioni e i marchi preferiti, eleggendo poi la migliore stazione sciistica, il migliore hotel per lo sci, il migliore chalet e via dicendo, per ciascuna delle 25 principali nazioni prese in considerazione.La metodologia di voto è semplice: i voti espressi sono presentati online sul sito web dei World Ski Awards. Il voto funziona con un sistema “first-past-the-post” per garantire imparzialità e indipendenza.



Verbier, migliore stazione sciistica

Terreno di prim’ordine per chi ama sciare, affascinanti chalet e una fiorente scena après si sono rivelati una combinazione vincente per Verbier, che è stata votata “Miglior stazione sciistica del mondo”. Arroccata su un altopiano soleggiato a 1.500 metri di altitudine, nel cuore delle Alpi svizzere, con i suoi chalet dal tetto in ardesia, Verbier ha conservato con cura il suo fascino di villaggio alpino. Porta d’accesso al comprensorio sciistico delle 4 Vallées, con quasi 100 impianti di risalita e più di 400 km di piste per tutti i livelli di esperienza è stata giudicata la migliore destinazione scistica al mondo. Dietro si piazzano le bellissima Kitzbühel nel Tirolo austriaco e Val Thorens (France)



Laax, vince nel Freestyle

LAAX, piccolo borgo nel Canton Grigioni con poco più di 1600 abitanti, è freestyle in tutto e per tutto. Qui prinicianti oppure professionisti possono trovare l’halfpipe più grande del mondo, 4 snowpark con oltre 90 ostacoli e una linea pro kicker di dimensioni olimpiche. L’hotspot del freestyle ha molto da offrire anche nella valle: con la Freestyle Academy, la prima sala freestyle indoor d’Europa, offre un’alternativa perfetta quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli. È anche il punto d’incontro perfetto per sessioni di allenamento rilassate dopo il tramonto. Il freestyle non è solo una tendenza in LAAX, è tradizione. Dal 2005 LAAX ospita l’evento di snowboard più importante d’Europa: il famoso LAAX OPEN, già noto come Burton European Open. Seguono nella classifica Avoriaz 1800 in Francia e The Lake Louise. Ski Resort in Canada

W Verbier, top hotel di montagna

Appartiene alla catena Marriott W Verbier, hotel di design a cinque stelle ai piedi delle piste, nelle immediate vicinanze della stazione a valle e della Place Blanche, il centro creativo di Verbier. Lussuose camere, suite e residence con magnifica vista. Gli ospiti possono contare anche su 800m2 della spa high-tech con piscine riscaldate interna ed esterna, nella sala fitness, nell’hamam. Seguono poi Montana Lodge&Spa un hotel di lusso a due passi dal meglio che La Thuile possa affrire e Stein Eriksen Lodge Deer Valley, nel cittadina di Park City nello Utah (Usa)