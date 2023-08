Verde, prezzi e collegamenti: più attrattive le città di cintura

I centri minori

Il trend emerge anche osservando i Comuni più piccoli, quelli sotto i 35mila abitanti. Si confermano i trasferimenti di residenza a Castel Volturno, in provincia di Caserta, troppo spesso noto per episodi di criminalità diffusa e immigrazione irregolare. Il centro urbano ha chiuso gli ultimi 12 mesi con un saldo positivo di 755 nuovi residenti provenienti da altri Comuni, in linea con i 750 guadagnati nel 2021: paese di seconde case di napoletani, affacciato sul mare, dopo la pandemia in tanti lo hanno scelto per trasferirci la residenza principale; altri fenomeni - come affitti a basso costo, abusivismo edilizio, caporalato e lavoro stagionale - potrebbero poi aver contribuito in modo indiretto.

Nell’orbita delle grandi aree metropolitane - che invece, in generale, negli ultimi 20 anni hanno perso residenti, seppur con qualche eccezione (articolo in basso) - crescono anche altri centri minori, destinazione di nuovi residenti nel periodo considerato. Continuano a crescere ad esempio Castenaso, nell’hinterland di Bologna, e San Martino Buon Albergo nelle campagne del Veronese, dove quest’estate si svolgeranno interventi per il rifacimento delle aree esterne a quattro scuole dell’infanzia grazie a un investimento complessivo di 140mila euro. Caratteristiche simili si incontrano nei tre Comuni di Giaveno, Vinovo e Pianezza del Torinese dove abitazioni a costi più accessibili e servizi di qualità “sotto casa” attirano giovani coppie e nuove famiglie. «In tanti si sono trasferiti qui, soprattutto dopo la pandemia. Molti sono pendolari, spesso professionisti. Rispetto alle colline di Torino, qui le case sono più accessibili. Abbiamo tutti i servizi di un comune di prima cintura – dice il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, sottolineando come sul territorio ci siano addirittura più posti negli asili nido rispetto alle richieste -. Allo stesso tempo però, ad esempio rispetto al vicino comune di Rivoli, siamo a 600 metri di altezza e circondati dalle montagne: qui la qualità dell’aria è molto meglio rispetto a tanti altri centri del Torinese».

Loading...