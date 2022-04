Verde sul tetto, piace ad uso esclusivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

terrazze, giardini sul tetto, roof top condominiali. Milano, città segnata da sempre dalla scarsità di verde e parchi, ha potuto vantare negli anni ampi spazi privati agli ultimi piani e sul lastrico solare, spazi che negli ultimi sviluppi residenziali sono diventati luoghi a disposizione dei residenti, anche da prenotare per feste private.

In generale all’ultimo piano o sui tetti i terrazzi sono privati, riservati ad attici di ampie dimensioni. Terrazze che sono state fotografate in passato anche in libri sulla città.

Il must oggi è la piscina sul tetto. «La scelta di chi acquista questa tipologia di abitazioni ricade su soluzioni che garantiscano la privacy - racconta Federico Consolandi -, con una spesa di almeno quattro milioni di euro, in centro a Milano». Consolandi negli anni si è dedicato spesso a realizzare attici con piscina. E sottolinea anche il boom di mobili da giardino, un settore che ha vissuto un miglioramento di qualità e vanta oggi anche firme di grandi designer. «Il mercato immobiliare di alto livello ha beneficiato anche di molti rientri per la Brexit e il ruling fiscale - dice Consolandi -. Questo tipo di soluzione è scarsissima sul mercato mentre la richiesta è altissima. Ma non bisogna dimenticare che non è una banalità realizzare questo tipo di interventi, che sono sofisticati dal punto di vista statico e per la progettazione. A influire sul settore anche il fatto che la stagione da godere all’aperto a Milano si è allungata».

Le iniziative con spazi all’ultimo piano dedicati all’uso comune sono rare e il motivo è semplice: chi acquista l’attico ama la privacy e la tranquillità e di conseguenza mai acquisterebbe un appartamento sapendo che al piano superiore c’è una terrazza che può ospitare decine di persone per feste, meeting e altre occasioni di incontro. Di conseguenza, se esiste la possibilità di realizzare una terrazza sovrastante l’attico, questa viene acquistata dal proprietario dell’appartamento sottostante che la vuole tutta per sé.

«Poi dipende dal disegno dell’edificio - racconta Alessandro Ghisolfi, ufficio studi di Abitare.Co -, ci sono casi in cui la superficie calpestabile del roof top non coincide con il soffitto dell’attico e allora, in questo caso, c’è una buona probabilità che la terrazza venga destinata ad uso condominiale e quindi arredata in modo tale da poter essere usata per trascorre il proprio tempo libero e favorire la socializzazione, ricevendo anche ospiti e amici per appuntamenti di lavoro o per organizzare feste ed eventi privati».